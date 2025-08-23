Mesne polpete z bučkami: recept za trotlzihr sočnost

Mešanica mora vsebovati dovolj maščobe, čas in temperatura peke morata biti usklajena z velikostjo, pa še takrat se rado zgodi, da se kazalec prevesi na stran prepečenosti.

Za ljubitelja peke mesa ni večje frustracije, kot če je skrbno vložen trud poplačan s prepečenim mesom brez tako želene sočnosti.

Včasih si moramo dati malo miru in v lovu na sočnost poseči po skrajnih prijemih – v tem primeru gre za naribano bučko, ki poskrbi, da bodo polpete rahle in polne soka, pa če jih pečemo še tako brezbrižno.

Mesne polpete z bučkami

500 g mletega mešanega mesa

večja bučka

2 žlici naribanega parmezana

2–3 žlice drobtin

jajce

žlička soli

2 ščepca popra

pol žličke česna v prahu

olje

Priprava