Mesne polpete z bučkami: recept za trotlzihr sočnost

Vsak, ki je kdaj pekel mleto meso v kakršnikoli obliki, naj bo to odščipanec ali pečenka, ve, da njegova sočnost ni samoumevna.
Fotografija: Mesne polpete z bučkami FOTO: Midva kuhava
Mesne polpete z bučkami FOTO: Midva kuhava

Midva Kuhava
23.08.2025 ob 11:30
Mešanica mora vsebovati dovolj maščobe, čas in temperatura peke morata biti usklajena z velikostjo, pa še takrat se rado zgodi, da se kazalec prevesi na stran prepečenosti.

Za ljubitelja peke mesa ni večje frustracije, kot če je skrbno vložen trud poplačan s prepečenim mesom brez tako želene sočnosti.

Včasih si moramo dati malo miru in v lovu na sočnost poseči po skrajnih prijemih – v tem primeru gre za naribano bučko, ki poskrbi, da bodo polpete rahle in polne soka, pa če jih pečemo še tako brezbrižno.

Mesne polpete z bučkami

  • 500 g mletega mešanega mesa
  • večja bučka
  • 2 žlici naribanega parmezana
  • 2–3 žlice drobtin
  • jajce
  • žlička soli
  • 2 ščepca popra
  • pol žličke česna v prahu
  • olje

Priprava

  1. Bučko fino naribamo. Zavijemo jo v čisto kuhinjsko krpo in močno ožamemo, da se znebimo čim več tekočine.
  2. Mletemu mesu primešamo naribano bučko, nato še vse druge sestavine.
  3. Iz mase oblikujemo 12 polpet.
  4. Večjo ponev segrejemo na srednjem do močnem ognju in vanjo vlijemo toliko olja, da komaj prekrije dno.
  5. Polpete spečemo v dveh ali treh serijah, na vsaki strani po 5 minut – toliko, da se zlato rjavo zapečejo.

Več iz te teme:

mesne jedi mleto meso bučke mesne polpete

