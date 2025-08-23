Mesne polpete z bučkami: recept za trotlzihr sočnost
Mešanica mora vsebovati dovolj maščobe, čas in temperatura peke morata biti usklajena z velikostjo, pa še takrat se rado zgodi, da se kazalec prevesi na stran prepečenosti.
Za ljubitelja peke mesa ni večje frustracije, kot če je skrbno vložen trud poplačan s prepečenim mesom brez tako želene sočnosti.
Včasih si moramo dati malo miru in v lovu na sočnost poseči po skrajnih prijemih – v tem primeru gre za naribano bučko, ki poskrbi, da bodo polpete rahle in polne soka, pa če jih pečemo še tako brezbrižno.
Mesne polpete z bučkami
- 500 g mletega mešanega mesa
- večja bučka
- 2 žlici naribanega parmezana
- 2–3 žlice drobtin
- jajce
- žlička soli
- 2 ščepca popra
- pol žličke česna v prahu
- olje
Priprava
- Bučko fino naribamo. Zavijemo jo v čisto kuhinjsko krpo in močno ožamemo, da se znebimo čim več tekočine.
- Mletemu mesu primešamo naribano bučko, nato še vse druge sestavine.
- Iz mase oblikujemo 12 polpet.
- Večjo ponev segrejemo na srednjem do močnem ognju in vanjo vlijemo toliko olja, da komaj prekrije dno.
- Polpete spečemo v dveh ali treh serijah, na vsaki strani po 5 minut – toliko, da se zlato rjavo zapečejo.
