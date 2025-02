Matija Babić (TasteAtlas): to je gostilna, kjer lahko spoznaš Slovenijo

opise tradicionalne hrane, značilne za posamezne dele sveta, temveč so objavljeni tudi seznami najboljših stotih – pa naj gre za kulinarično najbolj privlačna mesta ali najboljše (in tudi najslabše) svetovne sire, sladice ali pice. In natanko take sezname mediji, tudi največji na svetu, radi povzemajo. Spotoma: TasteAtlas ima na FB približno milijon, na instagramu pa 1,3 milijona sledilcev.

»Moje delo danes zajema osmišljanje in oblikovanje projektov, postavitev strategije, zasnovo poslovnih modelov in krmarjen­je. Ko projekt že deluje, je tega vse manj, ampak TasteAtlas še ni povsem dodelan. Pravzaprav je morda celo prevelik za eno samo življenje, tako da se še vedno ukvarjam s skoraj vsem, torej oblikujem smer, v katero bi se portal moral razvijati – in se tudi trudim doseči, da gremo s sodelavci v pravo smer,« sogovornik za začetek pojasni, kakšna je danes njegova vloga pri tem projektu.

Katera je bila prva hrana, ki ste jo objavili na portalu TasteAtlas?

Ko sem pred desetletjem potoval po Grčiji, na enem od otokov nisem mogel najti nobenih informacij o lokalnih sirih in jedeh. To je bil zame odločilni trenutek: porodila se mi je ideja za spletno stran, ki bi zajela takšne teme. Vedel sem tudi, da tak medij lahko naredim. Katero jed smo prvo kategorizirali, se ne spomnim točno, se pa ne bi čudil, če bi bila to bolonjska omaka, ki mi je najljubša na svetu. Ko se jo lotiš raziskovati, ugotoviš, da ne obstaja samo ena, ampak da ima zanjo v vsaki vasi vsaka babica svoj recept. Potem je treba te podatke nekako standardizirati in hkrati spoštovati, pa tudi omeniti mnoge različice.

Koliko različnih jedi oziroma tradicionalnih okusov je ta trenutek že na portalu?

Ideja TasteAtlasa je opisati vse jedi in vse sestavine na svetu, od globalno znanih jedi do manj poznanih sestavin iz odmaknjenih vasi. To je veliko dela in to delo je neskončno, sploh zato, ker manj znane jedi zahtevajo bolj poglobljeno raziskovanje ... Do danes pa smo opisali okoli 20.000 jedi in sestavin.

...

Kdo je tipični uporabnik portala TasteAtlas – nekdo, ki obožuje lokalno kulinariko in rad potuje, ali kdo drug?

To so ljudje, ki tako kot mi mislijo, da je najboljša hrana tista, ki je tradicionalna, lokalna in avtentična. Pa naj bodo to tisti, ki radi kuhajo in bi se radi naučili, kako se neka jed pravilno skuha, kot tudi oni, ki potujejo po svetu radovedno in z odprtimi očmi. Sveta in kulture ne moremo spoznati, če ne poznamo tistega, kar ljudje zares jedo in pijejo, in če ne poznamo lokalov, v katerih se vse to dogaja.

Kako nastajajo zapisi oziroma opisi jedi?

Imamo niz občasnih sodelavcev in nekaj stalno zaposlenih, ki opisujejo jedi. TasteAtlas sicer podpirajo sponzorji: to so največkrat države ali regije, ki plačajo za to, da se oni ali njihova hrana pogosteje pojavljajo na naših družbenih omrežjih. Tisto, kar ni naprodaj, pa so naši seznami najboljših in naše ocene. Bomo pa rade volje vzeli denar za to, da bolj izčrpno opišemo hrano in pijačo iz, denimo, Slovenije. Vseeno velja, da moramo pravi poslovni model še najti. Do takrat bo večina denarja za delovanje portala šla iz mojega žepa.

So v tem trenutku nekatera siva področja na zemljevidu TasteAtlasa, torej pokrajine ali nemara cele države, iz katerih zelo težko pridobivate informacije o tradicionalnih jedeh in okusih?

Zelo slabo imamo opisano Kitajsko. Je pa v grobem tako, da manj ko so jedi poznane na zahodu, več truda, kontaktiranja in raziskovanja porabimo za to, da jih opišemo.

Kateri so po vašem mnenju največji uspehi TasteAtlasa?

Že to, da je portal, ki je nastal v Zagrebu, postal merilo za gastronomijo v svetovnem pogledu, je neverjetno. Neverjetno je, ko se Parmigiano Regiano pohvali s tem, da je na našem seznamu številka ena. Neverjetno je tudi to, da italijanska RAI osrednjo informativno oddajo nameni temu, kako se je Italija uvrstila na naše lestvice. Verjamem, da se je vse našteto zgodilo zato, ker naše delo opravljamo kakovostno in pošteno, na kar sem ponosen.

...

Kaj pa je največji spodrsljaj TasteAtlasa?

Čeprav je portal relativno priljubljen, je s finančnega vidika še vedno povsem neuspešen projekt. Torej, na žalost je v tem pogledu celotni TasteAtlas spodrsljaj. Ampak dokler v delu uživam, dokler me izpolnjuje in dokler imam neke iluzije, da bom našel način financiranja, se prepričujem, da vse skupaj pije vodo.

Ali sploh obstaja kakšna hrana, ki je ne bi nikoli poskusili?

Veliko jedi je, ki jih ne maram, ampak bolj zaradi tega, ker se mi zdijo dolgočasne, kot pa zato, ker ne maram njihovega okusa. Pokusil bi sicer vse, sem pa največ popolnih neumnosti pojedel v restavracijah visoke kuhinje. Ko vidim dve ali tri Michelinove zvezdice, bežim. Nikoli ne bi jedel z zlatimi lističi obloženega mesa, prav tako ne bi pokusil viralnih uspešnic z instagrama – to je davek na bedake in snobe.

Katera je po vašem mnenju trenutno tista država, ki se kulinarično najbolj razvija?

Zame je to, brez dvoma, Italija, takoj za njo pa Japonska. Vse ostalo je daleč zadaj, je pa tudi res, da velik del sveta, denimo Kitajske, še nisem spoznal dovolj dobro.

Kot sem zasledila, ste si zadali, da boste nekaj let potovali po svetu. Kako daleč ste s tem potovanjem, koliko držav ste že obiskali?

Ves čas potujem, pri čemer držav, ki jih obiščem, ne štejem. Trudim se uživati, ne tekmovati. A ne glede na vsa potovanja - Italija je država, v katero se najraje vračam. Italija je lepa, raznolika, ljudje so krasni in nemara je to edini del sveta, kjer lahko vstopiš v katerokoli naključno tratorijo, pa je velika verjetnost, da boš tam dobro jedel. V Italiji vsako leto preživim vsaj mesec, dva. Obožujem tudi Grčijo, Španijo in Slovenijo in Avstrijo in Anglijo ... Pa naj imam še tako rad Japonsko in Vietnam in Peru in ostale dele sveta, je Evropa tista, brez katere ne morem. Zame je Evropa najlepši del sveta, obožujem jo.

Slovenci radi obiskujemo Hrvaško, predvsem poleti, ko gremo na morje. Kaj naj v gastronomskem pogledu raziščemo in čemu naj se raje izognemo na Hrvaškem?

Množični turizem uničuje pristnost. Če bi vam naštel najbolj pristne lokacije, te ne bi bile v turistično obleganih mestih. V Zagrebu bi vam denimo priporočil Restavracijo Tač, saj se tam trudijo najti najboljše hrvaške sestavine. Ali Kaiser, ki sicer ni najlepša restavracija v Novem Zagrebu, imajo pa odlično gregado in krasno buzaro s škampi. Na severu Hrvaške je brez dvoma odlična Mala hiža v Mačkovcu pri Čakovcu. Na Jadranu lahko dobro jeste v notranjosti ali na manj obiskanih otokih, vse drugo je na žalost ena velika friteza. Istra je, žal, turistično-gastronomsko uničena, tam v glavnem najdete tartufate iz Italije, ki niso videle tartufov. Zgolj peščica gostiln igra pošteno, denimo Toklarija v Sovinjskem Polju, kjer imajo v sezoni prave bele tartufe in jim na kraj pameti ne pade, da bi vam jed zalili s tartufovim oljem. Konoba Vinko v kraju Konjevrate je zanesljivo mesto za skradinsko rižoto. Verjetno najboljša hrvaška sestavina je kvarnerski škamp, ki sodi v sam svetovni vrh – naročite ga lahko v Johnsonu v Mošćenički Dragi, ki je krasna in poštena restavracija.

Kako dobro pa poznate slovensko kulinariko? Imate pri nas priljubljeno jed, ki jo naročite?

Prijateljem Slovenijo pogosto opisujem kot najlepšo državo na svetu ... Ni mi jasno, zakaj Hrvati tako redko obiščejo Posočje, Brda, Bohinj, Logarsko dolino, Solčavo ... Slovenijo obožujem in jo obiščem vsaj enkrat na mesec. Resda pa vaš največji ponos ni ravno po mojem okusu: nikoli nisem dojel čara Ane Roš in Hiše Franko ali Jaza v Ljubljani. Tam mi je bilo dokaj brezvezno, morda so ravno takrat pač imeli slab dan. Ampak slovenske gostilne ... Navduši me vsaka poštena gostilna, v kateri brez filozofiranja postrežejo kranjsko klobaso, štruklje, ajdovo kašo, bograč in podobno. Pa vaša vina in penine! Doma imam vedno na zalogi Slapšaka, rad grem tudi k Isteniču in drugim! Vsak drugi konec tedna si rečem: gremo v Slovenijo, nekaj pojest in nekam na sprehod. Žal pa tu težko najdem dobro zlatovčico, ki je zame ena najboljših rib na svetu.

...

Katere slovenske gostilne so vam najbolj pri srcu?

Radovljiški Lectar je tisti tip gostilne, ki mi je blizu. Dobro vzdušje, ponujajo zanesljive tradicionalne jedi, ne zanimajo jih interpretacije, dekonstrukcije, filozofiranje in kompliciranje. Potem je tu še Gostilna pri Boštjanu v okolici Škofje Loke: tudi to je kotiček, kjer uživam, in prostor, kjer lahko občutiš kraj in spoznaš Slovenijo veliko bolj, kot če bi šel v katerokoli restavracijo visoke kulinarike. Slovenija ima na desetine takih gostiln in nenehno odkrivam nove. Veselilo bi me, če mi bralci sporočili svoje predloge. Menim, da so takšne restavracije tiste, na katere morate biti najbolj ponosni.

Še zadnji dve vprašanji: kaj radi kuhate?

Doma precej kuhamo – moja partnerica največ vegansko in zdravo hrano, jaz bolj testenine. Iskanje popolnega raguja je ena mojih osrednjih gastronomskih zaposlitev, vsak mesec se lotim novega poskusa. Trenutno sem najbolj popolni okus našel, ko sem namesto mletega mesa uporabil nadev italijanske klobase salsiccia. S prijatelji se konec tedna pogosto zberemo, poiščemo nekatere od najbolj ocenjenih svetovnih jedi v TasteAtlasu, in kuhamo oziroma se ukvarjamo s tem, kako bi te jedi čim bolj natančno in kakovostno pripravili. Takrat so na krožnikih beli tartufi z Albe ali pa madžarski piščančji paprikaš, ta imenitna jed, ki je ne moreš nehati jesti, tudi če si sit. V zadnjem času me je najbolj presenetil hünkar beğendi, turška enolončnica z jagnjetino in pirejem iz jajčevcev. V naših krajih je skorajda ne poznamo, je pa jed krasna in tudi visoko ocenjena v TasteAtlasu, ki je super pripomoček za odkrivanje takšnih jedi. Na mnogih ocenjevanjih najvišje ocenjeni sploščeni kruh, azijski roti canai, pa je žal ena od tistih jedi, ki nam jih nikakor ne uspe obvladati, pa naj se še tako trudimo.

Kaj bi nam skuhali, če bi nas povabili na nedeljsko kosilo?

Skuhal bi vam nekatere od pravkar omenjenih jedi. No, največji užitek je, če imaš dobre in enostavne sestavine, ki jih moraš pripraviti na čim bolj preprost način: pata negra, dober wagyu, kvarnerski škampi, odlična čokolada ... Tu ni treba filozofirati. Če je ne uničiš s pripravo, je dobra sestavina vrhunec gastronomije.

