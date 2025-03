Maslena krema: najboljši recept in namigi z naše kuharske delavnice

Za mnoge predstavnike starejših generacij ni prave torte brez maslene kreme, danes pa nam med plastmi puhastega biskvita veliko bolj teknejo lahkotnejši nadevi. Ostaja pa ta kremasta komponenta med najbolj priljubljenimi za obmazovanje in dekoracijo prelepih stvaritev, ki so sestavljene iz nekaj plasti ali celo nadstropij.

Kot je povedala Lea Grom – Stories by Lea, ki nam je na delavnici predala vse svoje skrivnosti, je maslena krema ključna za zunanji, torej dekorativni del torte: »Omogoča ji oporo, zadržuje sočnost biskvitov in krem v notranjosti torte ter preprečuje izsušitev. Prav tako jo je mogoče obarvati in oblikovati na zelo različne načine.« In res je – ko jo stepamo, je čudovito mazljiva, ko pa z njo obmažemo torto in to očedimo z raznoraznimi nabrizganimi dekoracijami, nato pa vse skupaj ohladimo v hladilniku, se zunanjost popolnoma strdi, tako da nam ni treba skrbeti, da izdelek ne bo zdržal do prihoda gostov. »To je (vsaj meni) zelo pomembno, saj trdnejša maslena krema posledično pomeni mirnejši in varnejši prevoz, ko jo je treba peljati na kakšno praznovanje,« nam je zaupala mojstrica.

Lea nas je naučila priprave ameriške maslene kreme, ki je najbolj preprosta, obstajata pa še švicarska in italijanska različica, a se bomo teh dotaknili kdaj drugič.

Poglejte, to je pravilna konsistenca, ki jo moramo doseči, da bomo kremo z lahkoto obmazovali in z njo brizgali raznorazne vzorce.

Ameriška maslena krema (recept)

Količina zadošča za torto premera 15 cm, to je za sestavljanje in dodaten dvakratni premaz torte.

200 g masla

150 g sladkorja v prahu

Priprava

Maslo, ki mora biti sobne temperature, postavimo v posodo mešalnika. S ploskim stepalnikom na visoki hitrosti stepamo 10 do 15 minut, da se zmehča. Če se maslo prijema sten posode, ga z žlico postrgamo nazaj na sredino, da se celotno maslo enakomerno mehko stepe. V maslo nato presejemo sladkor v prahu in najprej na nizki hitrosti mešamo toliko časa, da se sladkor v prahu in maslo med seboj povežeta. Nato hitrost povišamo nazaj na visoko in kremo stepamo 10 minut. Če se maslena krema prijema sten posode, jo z žlico postrgamo nazaj na sredino, da se enakomerno stepe. Na koncu se poslužimo še trika, ki nam pomaga, da se rumenkasta krema spremeni v snežno belo. Več pa TUKAJ. Okus maslene kreme lahko vedno popestrimo z dodajanjem različnih arom – limone, vanilje, pomaranče, kakava.

Kaj pa količina za večji premer torte?

Shranjevanje maslene kreme in ponovna uporaba

Hranimo jo kahko v hladilniku do 7 dni, pazimo le, da posodo pokrijemo z živilsko folijo, da se krema ne navzame vonjav iz okolice. »Ko kremo spet potrebujemo, jo vzamemo iz hladilnika in najprej pustimo na sobni temperaturi, da se popolnoma zmehča,« nam je svetovala Lea. Nato pa jo ponovno stepemo v mešalniku s ploščatim nastavkom. Stepanje traja približno 20 minut: »Po prvih nekaj minutah stepanja bo maslena krema verjetno postala temnejša, a naj vas to ne skrbi! S kremo ni nič narobe, samo stepati jo je treba dovolj dolgo, da ponovno postane mehka, svetla in mazljiva.«