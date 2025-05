Marinirana mocarela: najboljši način, kako lahko mini kroglice postanejo nekaj posebnega

Pred dnevi smo za naše bralce organizirali delavnico peke fokače (več si lahko preberete TUKAJ), zato smo razmišljali, kaj našim udeležencem ponuditi za prigrizek ob pravkar pečenem kruhu. Seveda smo najprej pomislili na sire, še posebno pa smo si zaželeli, da bi se na naši mizi končno znašla priljubljena marinirana mocarela.

Ta nežni sir se v marinadi prepoji z aromami zelišč, začimb in olja, kar kroglice mocarele povzdigne na novo raven kulinaričnega užitka. Marinada, ki lahko vključuje oljčno olje, česen, baziliko, origano, papriko in druge sestavine, ustvari harmonično mešanico okusov, ki dopolnjujejo naravno kremnost sira.

Mariniranje mocarele je smešno preprost postopek, ki pa zahteva skrbno izbiro kakovostnih sestavin, da dosežemo najboljši rezultat. Začnemo s svežo mocarelo, ki bo vpila vse okuse marinade. Sledi najboljše oljčno olje, sveža zelišča (bazilika, origano, timijan), česen, sol, poper in po želji še druge začimbe, na primer čili. Vse skupaj bo izvrstno tudi z nasekljanimi suhimi paradižniki, artičokami ali kaprami, mi smo se za še več okusa poigrali s pinjolami. Odlično bi se obnesli še: sezam, mak, bučnice ...

Priprava marinade se začne z mešanjem oljčnega olja s sesekljanim česnom in svežimi zelišči. Dodamo še sol in poper po okusu. Če želimo bolj pikantno marinado, lahko vključimo tudi nekaj čilija. Mocarelo narežemo na rezine ali kocke, odvisno od tega, kako jo nameravamo postreči. Ko je marinada pripravljena, v posodo dodamo mocarelo in vse premešamo. Če bomo sir marinirali dlje časa, je dobro, da ga marinada popolnoma prekrije. Posodo pokrijemo in jo pustimo na sobni temperaturi eno uro, še bolje pa je, da jo postavimo v hladilnik za najmanj dve uri ali pa kar čez noč, da se okusi dobro prepojijo.

Osnovni koraki priprave

Mini mocarelo najprej odcedimo tekočino. Če uporabljamo večjo mocarelo, to narežemo na grižljaj velike kose. Zelišča operemo, osušimo in nasekljamo z nožem. Če uporabimo oreščke, te nasekljamo ali jih delno zdrobimo v terilniku. Pripravimo začimbe, ki jih želimo dodati: na primer poper, rdeča paprika, čilijevi kosmiči ... V servirno posodo nalijemo olje in dodamo vse omenjene dodatke, po potrebi solimo ter dobro pomešamo. Dodamo še mocarelo in premešamo. Pred postrežbo mariniramo eno uro na sobni temperaturi. Marinirano mocarelo lahko kakšen teden hranimo v hladilniku, a jo moramo prej zapreti v kozarec.

