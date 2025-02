Marie Kondo v Sloveniji? Tina Markun pojasnjuje, kako ohraniti red doma

Tina Markun je ena redkih Slovenk, ki se lahko pohvali s certifikatom, da je svetovalka za pospravljanje in urejanje doma po metodi KonMari. Omenjeno metodo je razvila japonka Marie Kondo, ki je s svojimi priročniki (do zdaj jih je izšlo deset) o pospravljanju in organiziranju doma povzročila pravo revolucijo. S prvo knjigo Umetnost pospravljanja – urejeno stanovanje bo spremenilo vaše življenje, ki je bila prevedena v 44 jezikov, je obnorela svet, hkrati pa oblikovala svojo metodo pospravljanja, po kateri naj bi pri pospravljanju obdržati samo tiste stvari, ki v nas zanetijo iskro veselja.

Več na deloindom.si.