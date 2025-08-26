Mangov mousse: v hipu pripravljen, v trenutku pospravljen

Dober zrel mango je sladica že skoraj sam po sebi, zato za mangov desert ni treba pretirano komplicirati. Le poskrbeti moramo, da je njegov okus v ospredju.

Sestavine

Mousse

2 zrela manga

2 žlici soka pomaranče

2,5 dl sladke smetane za stepanje

vrečka želatine fix

3–4 žlice sladkorja v prahu

Okras

zrel mango

listki mete

Priprava