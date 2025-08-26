ODPRTA KUHINJA

Mangov mousse: v hipu pripravljen, v trenutku pospravljen

Tile kozarčki se držijo tega načela – v njih je kremast mousse izrazito mangovega okusa, s koščki tega tropskega sadja povrhu. Včasih je manj zares več!
Fotografija: Mangov mousse: v hipu pripravljen, v trenutku pospravljen FOTO: Midva kuhava
Mangov mousse: v hipu pripravljen, v trenutku pospravljen FOTO: Midva kuhava

Midva Kuhava
26.08.2025 ob 13:10
Midva Kuhava
26.08.2025 ob 13:10

Dober zrel mango je sladica že skoraj sam po sebi, zato za mangov desert ni treba pretirano komplicirati. Le poskrbeti moramo, da je njegov okus v ospredju.

Sestavine

Mousse

  • 2 zrela manga
  • 2 žlici soka pomaranče
  • 2,5 dl sladke smetane za stepanje
  • vrečka želatine fix
  • 3–4 žlice sladkorja v prahu

Okras

  • zrel mango
  • listki mete

Priprava

  1. Mousse: mango olupimo, narežemo na kocke in skupaj s sokom pomaranče fino pretlačimo.
  2. V drugo posodo vlijemo sladko smetano in vsujemo želatino fix. Električno ju preklofamo v stepeno smetano, ki ji primešamo še sladkor v prahu.
  3. Mangov pire s spatulo primešamo k stepeni smetani. Z njim napolnimo kozarčke in postavimo v hladilnik vsaj za uro.
  4. Okrasitev: pred postrežbo kozarčke okrasimo s kockami manga in listkom mete.

