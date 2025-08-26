ODPRTA KUHINJA
Mangov mousse: v hipu pripravljen, v trenutku pospravljen
Tile kozarčki se držijo tega načela – v njih je kremast mousse izrazito mangovega okusa, s koščki tega tropskega sadja povrhu. Včasih je manj zares več!
Dober zrel mango je sladica že skoraj sam po sebi, zato za mangov desert ni treba pretirano komplicirati. Le poskrbeti moramo, da je njegov okus v ospredju.
Sestavine
Mousse
- 2 zrela manga
- 2 žlici soka pomaranče
- 2,5 dl sladke smetane za stepanje
- vrečka želatine fix
- 3–4 žlice sladkorja v prahu
Okras
- zrel mango
- listki mete
Priprava
- Mousse: mango olupimo, narežemo na kocke in skupaj s sokom pomaranče fino pretlačimo.
- V drugo posodo vlijemo sladko smetano in vsujemo želatino fix. Električno ju preklofamo v stepeno smetano, ki ji primešamo še sladkor v prahu.
- Mangov pire s spatulo primešamo k stepeni smetani. Z njim napolnimo kozarčke in postavimo v hladilnik vsaj za uro.
- Okrasitev: pred postrežbo kozarčke okrasimo s kockami manga in listkom mete.
