Mala tartufarka, mačji kralj in pasja raketa – spoznajte naše zmagovalce s srcem

V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav smo v uredništvu Deloindom pripravili nagrad­ni fotonatečaj Ljubljenčki v objektivu, ki je pritegnil številne ljubitelje živali. K sodelovanju smo povabili vse lastnike malih živali – naj so to kužki, muce, zajčki, papige ali druge prikupne živalce – edini pogoj je bil, da ste jih ujeli v svoj objektiv. Prejeli smo kar 162 prijav, med katerimi so se znašle tako duhovite kot čustvene in umetniško izpiljene fotografije.

Bralci ste lahko med 4. in 17. aprilom glasovali za svoje favorite, strokovna komisija pa je izmed vseh prijav izbrala svojega favorita.

Predstavljamo zmagovalce in njihove zgodbe

Med 14-dnevnim glasovanjem ste bralci prek spleta oddali na stotine glasov, največ pa ste jih namenili dvema izstopajočima prijavama:

Tretjega nagrajenca oz. bolje rečeno nagrajenko pa je izbrala komisija, sestavljena iz predstavnikov uredništva in pokrovitelja. Med prijavljenimi ljubljenčki jo je najbolj prepričala fotogenična psička, ki na fotografiji zapeljivo koketira z bralci.

Nagrade za zmagovalce in glasovalce

Lastniki vseh treh ljubljenčkov – Kire, Lokija in Donne prejmejo vrednostni bon v višini 150 evrov za zavarovanje male živali, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav, partner natečaja.

Sreča pa se je nasmehnila tudi trem izžrebanim glasovalcem, ki prejmejo pakete praktičnih nagrad Zavarovalnice Triglav. To so:

Jasmina Beriša

Hana Šturm

Rok Dolšak

Hvala za sodelovanje!

Vsem, bralcem in fotografom, se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. Pokazali ste, kako čudovito mesto imajo živali v naših življenjih. Vabimo vas, da si vse prijavljene fotografije ponovno ogledate na spletni strani natečaja.