Makaronovo meso (makaronflajš): recept, ki smo ga dobili pri idejni vodji festivala, posvečenega tej jedi

Nekaj je takih jedi, ki jih poznamo vsi, in med temi je vsekakor makaronflajš. To je tako priljubljena jed, da ima v Sloveniji celo svoj festival, po tradiciji ga maja pripravijo v Mežici. Zato smo se na Koroško, do idejnega vodje festivala Dejana Dimca, odpravili po nekaj kuharskih nasvetov za pripravo te kultne jedi.

»Makaronflajš, uradno imenovan makaronovo meso, je jed, ki je sestavljena iz testenin, polžkov ali makaronov, in omake, ki je mesna – po navadi svinjsko ali goveje meso, narezano na kocke –, na čebulni osnovi. Seveda se omaki dodajo začimbe in malo zelenjave, paradižnik ali paprika,« Dimec naniza nekaj dejstev.

Ko ga vprašamo, kaj je pomembno pri kuhanju te jedi, pojasni: »Sestavine so v osnovi preproste, je pa nujno, da so kakovostne, prav tako je pomembno razmerje med sestavinami, iz katerih z malimi triki velikih mojstrov na koncu nastane izjemna jed.«

Lani rekordno

Sicer pa so makaronfljaš Korošci kar malo vzeli za svojega, zato se je glasbeniku in ljubiteljskemu kuharju Dimcu porodila ideja o organizaciji malega lokalnega festivala. Dogodek je že prvo leto, leta 2019, presegel pričakovanja. Festivale so nadaljevali in tako je Mežica lani gostila rekordnih 30 ekip in skoraj tisoč obiskovalcev. Letošnji festival bo 10. maja, prvi obroki te priljubljene jedi bodo na platoju za Narodnim domom Mežica pripravljeni okoli 13. ure.

In kaj naj postrežemo zraven? »Tifa ali endivija je solata, ki jo pogosto postrežemo ob makaronflajšu. Njen pomembni sestavni del je tudi kuhan krompir ter seveda jabolčni kis, bučno olje in česen,« je pojasnil Dimec in dodal, da je glavni organizator festivala Narodni dom Mežica ob podpori občine Mežica in številnih prostovoljcev, ki vsako leto radi priskočijo na pomoč.

Makaronflajš (recept)

Dejan Dimec, idejni vodja festivala makaronflajša, nam je posredoval recept za to jed. Zanimivo: vanjo doda tako belo kot rdeče vino. In, seveda, tudi tokrat to priljubljeno omako kuhamo za več oseb, saj bo sestavin dovolj, da bo, skupaj z zajetno merico makaronov, nasitila vsaj deset jedcev.

1,5 kg svinjske vratovine (mlete)

750 g čebule

125 g korenja

nekaj strokov česna (nasekljamo)

400 g pelatov ali paradižnika

50 g paradižnikovega koncentrata

0,2 dl refoška

0,2 dl polsuhega belega vina

slaba žlička mlete kumine

slaba žlička majarona

žlica mlete sladke rdeče paprike

malo olja

sol, poper

Priprava

Nasekljano čebulo, naribano korenje, polovico na drobno narezanega česna in polovico mlete rdeče paprike pražimo na malo olja 30 minut, nato zalijemo z vinom in počakamo, da izhlapi. Dodamo mleto meso in pražimo še pol ure, vmes večkrat pomešamo, nato dodamo ostale sestavine in začimbe in na majhnem ognju kuhamo še 90 minut, da se meso povsem zmehča. V slanem kropu po navodilih na embalaži skuhamo makarone, jih odcedimo in zmešamo z omako. Skupaj kuhamo še 3 minute, da se sestavine povežejo.

