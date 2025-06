Maida Virnik: Slovenka v Španiji, ki vodi imenitno sladoledarno

Gostje pravijo, da tu nastajajo »najboljši sladoledi v mestu«, in omenjajo, da je slaščičarna na »spektakularnem kraju«. Nekdo od sladkosnedov je šel še dlje in o slaščičarni QVO Helado, ki jo v španskem obmorskem mestu Altea, kaki dve uri vožnje od Valencie, vodi Slovenka, zapisal: »Če bi Michelin podeljeval zvezdice za sladolede, bi jo tu zagotovo imeli!« S takšnimi opisi je na TripAdviserju opisana sladoledarna QVO Helado, ki jo vodi v Argentini rojena Slovenka Maida Virnik. Poklicali smo jo in z veseljem nam je povedala, kako jo je poneslo na uspešno sladoledno pot.

»Nikoli nisem živela v Sloveniji, vendar redno obiskujem sorodnike. V Španiji živim od leta 1992, 2008. pa sva s sinom Nahuelom začela izdelovati sladolede,« pojasni in doda, da je njen oče izhajal z domačije na Zgornjem Jezerskem, mama pa je bila iz Ljubljane.

In kako jo je pot iz Argentine ponesla na sredozemsko obalo Španije? »Leta 1992 je bil moj bratranec, ki živi v Kranju, na obisku pri nas v Argentini. Rekel mi je, da sem Slovenka in naj torej pridem v Slovenijo. Tako sem se odločila, da grem z družino v domovino mojih staršev, takrat pa smo obiskali tudi Španijo, kjer je živela moja prijateljica. Ponudila mi je sezonsko delo,« pojasni Virnikova in doda še eno zanimivost: »Takrat se nisem ukvarjala s slaščičarstvom, ampak z izdelavo srebrnega nakita.«

Recept za uspeh

Tistega leta je torej obiskala gorenjsko domačijo, kjer se je rodil njen oče, in spoznala sorodnike v Sloveniji, v Španiji pa je dobila delo. Tako se je odločila, da z družino tam tudi ostane: »Ko je mlajši sin končal srednjo šolo, je premišljeval, s čim bi se rad ukvarjal. Ni ga zanimalo, da bi mi pomagal pri izdelavi nakita, pa sem ga vprašala, če bi morda odprla sladoledarno. Bil je za in tako sva 2008 začela posel: opraviti je bilo treba tečaje, se naučiti izdelave sladoleda, poiskati aparate za izdelavo in najti dobro lokacijo za slaščičarno. Tako se je vse začelo.«

Zakaj ravno sladoled? »Ne samo v Italiji, tudi v Argentini izdelujejo odličen sladoled, in odlične sladoledne okuse smo želeli predstaviti našim gostom. S sinom si deliva delo tako, da on pripravlja vse mlečne okuse, jaz sem odgovorna za sadne. Pazimo na kakovostne sestavine ter imamo vsak dan, med majem in oktobrom, ko je sladoledarna odprta, res veliko izbiro. Sladolede delamo sveže vsak dan, in to je po mojem mnenju tudi eden od receptov za uspeh,« meni sogovornica.

Hit letošnjega poletja

To poletje so, pove Virnikova, pravi hit v njeni slaščičarni, ki je umeščena v stari del mesta, ti okusi: »Vsak dan imamo na izbiro okoli dvajset okusov, med katerimi so najbolj priljubljeni čokolada, limona, jagoda in pistacija, tudi argentinska karamela dulce de leche, španski mandljev med turrón in različni sadni okusi. Prisegamo na sveže sezonsko sadje, občasno pa pripravimo tudi kaj zelo posebnega, denimo kostanjev sladoled s pomarančno omako, sladoled s sirom in sladkim likerjem ali pa pomarančni sladoled z mangom in pekočo papriko.«

