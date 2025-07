Ločitev: dajte si čas, prilagajanje na nove okoliščine traja kar dolgo

Iluzija je steklen grad v oblakih s sporočilom, da bom s tem človekom srečno živela do konca svojih dni. Tako smo otroci brali v mnogih pravljicah, ki so se praviloma vse končale srečno. No, resnično moderno življenje pač ni pravljica.

Po razhodu se stekleni grad zruši pred našimi očmi na trda tla, koščki stekla, po katerih simbolično hodimo še nekaj časa v prebolevanju končanega odnosa, pa še kar dolgo skelijo.

Najprej učenje

V resnici tej srčni bolečini ne moremo ubežati, pa čeprav se trudimo zanikati ali racionalizirati dejstva. Ločitev pogosto prinese olajšanje ali pač šok. Nekateri jo doživijo kot lastni poraz in neuspeh, še zlasti ker so otroci po novem razpeti med dva domova.

Za marsikoga je enovita družina sveta in se res trudijo, da bi obdržali zvezo in gnezdo, vendar se je treba tudi vprašati, ali je zdravo, da otroci gledajo, spremljajo in čutijo nesrečna, odtujena, jezna in razočarana starša.

Želim poudariti, da se pri svetovalnem delu vedno trudim razložiti parom, ki pridejo po nasvet, ali naj ostanejo v nesrečni zvezi ali se ločijo, da ...