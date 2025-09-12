Ljudje božji, listja z dvorišč ne pometajte na ulice!
Jesen je čudovita, a listje nikakor ni dekoracija za ulice.
V času, ko nas opozarjajo na obilne padavine in nevarnost poplav, je odgovorno ravnanje z odpadlim listjem ključnega pomena. Medtem ko večina ljudi vestno čisti odtoke in kanalete, se še vedno najdejo posamezniki, ki listje preprosto odpihnejo na cesto – naravnost v težave.
Zakaj je to nevarno in kako lahko že z majhnimi dejanji preprečimo veliko škodo? Preberite celotno kolumno na Deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.