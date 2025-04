Lepotica, ki ne skriva svojih adutov

V prostorih čudovite secesijske stavbe na Čopovi ulici 3 v središču Ljubljane je nekoč domovala Mestna hranilnica ljubljanska. Danes tam ljubitelje umetnosti in naključne obiskovalce pričakuje estetsko dovršena in v tem delu Evrope edinstvena galerija sodobne vizualne umetnosti.

Največja zasebna zbirka v Sloveniji

V galeriji, ki deluje pod okriljem NLB in se razprostira na 1000 m2, so razstavljena izbrana dela iz umetniške zbirke NLB. Ta je bila leta 2017 razglašena za nacionalno bogastvo Republike Slovenije in danes šteje več kot 2000 umetnin, s čimer velja za največjo zasebno zbirko v Sloveniji. Leta 2023 je NLB začela znova odkupovati umetniška dela, tokrat iz celotne jugovzhodne Evrope, s čimer se je zbirka iz nacionalne preobrazila v mednarodno umetniško zbirko.

