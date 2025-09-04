ODPRTA KUHINJA

Lena pita: najbolj preprosto pecivo z jabolki (VIDEO)

Pripravimo jo res hitro, v njenem nadevu pa se skriva sočna sredica iz naribanih jabolk.
Fotografija: Lena pita FOTO: Sonja Ravbar
Lena pita FOTO: Sonja Ravbar

04.09.2025 ob 08:47
Ena od jedi, ki nam takoj narišejo nostalgični nasmeh in spomin na kuhinjo naših mam ali babic, je zagotovo lena pita. Recept zanjo sem pred kratkim dobila v Liki, torej v mestecu Perušić, kjer mi je navodila narekovala spretna kuharica iz Vojvodine. Recept sem nekoliko prilagodila, saj sem uporabila manj sladkorja, kot ga narekuje originalni recept. Tako da lahko dodate še kakšno žlico več v nadev in v testo, če se vam zdi, da bo pita premalo sladka za vaš okus.

In zakaj se tej piti reče lena? Sklepali bi lahko, da zato, ker jo pripravimo res hitro, zato je recept primeren tudi za takrat, ko smo kar malo leni in se nam ne ljubi zapravljati preveč časa za pripravo peciva.

Recimo: nam treba čakati, da se maslo prilagodi sobni temperaturi, temveč ga vzamemo iz hladilnika in naribamo. Tudi jabolka za nadev naribamo in jih samo zmešamo s sladkorjem in cimetom. Tudi ko pito sestavimo, ne kompliciramo preveč, ampak s polovico razvaljanega testa pokrijemo namaščen pekač, čez razporedimo jabolčni nadev, vrhnja plast pa je spet testo.

V dobri uri bo na kak lenoben dan dišeča pita že pečena in nared, da jo poskusimo!

Lena pita

Testo

  • 250 g masla
  • 0,5 dl mleka
  • 100 g sladkorja
  • približno 400 g moke

Nadev

  • 1 kg jabolk
  • 50 g sladkorja
  • 1 vanilin sladkor
  • malo cimeta

Ostalo

  • malo masla in žlička moke (za pekač)
  • sladkor v prahu (za posip)

Priprava

  1. Najprej nadev: jabolka olupimo, naribamo in pomešamo s sladkorjem in cimetom.
  2. Zdaj še testo: hladno maslo naribamo, zraven vsujemo sladkor in vanilin sladkor. Dodamo mleko, nato pa počasi toliko moke (približno 400 gramov), da nastane testo.
  3. Razdelimo ga na dva dela in oba razvaljamo do velikosti pekača.
  4. V namaščen pekač damo eno plast testa, nato plast jabolk in spet razvaljano testo.
  5. Prebodemo z vilicami na več mestih in spečemo. Pečemo dobre pol ure na 200 stopinjah Celzija.
  6. Ohladimo do mlačnega in posujemo s sladkorjem v prahu.

Komentarji:

