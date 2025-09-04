Lena pita: najbolj preprosto pecivo z jabolki (VIDEO)

Ena od jedi, ki nam takoj narišejo nostalgični nasmeh in spomin na kuhinjo naših mam ali babic, je zagotovo lena pita. Recept zanjo sem pred kratkim dobila v Liki, torej v mestecu Perušić, kjer mi je navodila narekovala spretna kuharica iz Vojvodine. Recept sem nekoliko prilagodila, saj sem uporabila manj sladkorja, kot ga narekuje originalni recept. Tako da lahko dodate še kakšno žlico več v nadev in v testo, če se vam zdi, da bo pita premalo sladka za vaš okus.

In zakaj se tej piti reče lena? Sklepali bi lahko, da zato, ker jo pripravimo res hitro, zato je recept primeren tudi za takrat, ko smo kar malo leni in se nam ne ljubi zapravljati preveč časa za pripravo peciva.

Recimo: nam treba čakati, da se maslo prilagodi sobni temperaturi, temveč ga vzamemo iz hladilnika in naribamo. Tudi jabolka za nadev naribamo in jih samo zmešamo s sladkorjem in cimetom. Tudi ko pito sestavimo, ne kompliciramo preveč, ampak s polovico razvaljanega testa pokrijemo namaščen pekač, čez razporedimo jabolčni nadev, vrhnja plast pa je spet testo.

V dobri uri bo na kak lenoben dan dišeča pita že pečena in nared, da jo poskusimo!

Lena pita

Testo

250 g masla

0,5 dl mleka

100 g sladkorja

približno 400 g moke

Nadev

1 kg jabolk

50 g sladkorja

1 vanilin sladkor

malo cimeta

Ostalo

malo masla in žlička moke (za pekač)

sladkor v prahu (za posip)

Priprava