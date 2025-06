Ledena kava: super trik, da tudi v največji vročini ne bo postala vodena

A priznajmo si – vsi smo že doživeli tisti grenki trenutek, ko se ledena kava spremeni v voden, razvodenel napitek. No, na uredništvu smo v prvih vročih dneh letošnjega leta že preizkusili trik, ki je to poletno tragedijo obrnil na glavo.

Led iz kave – zakaj ga nismo vedno uporabljali?

Namesto da v svojo ledeno kavo dodamo klasične ledene kocke iz vode, si preprosto pripravimo ledene kocke iz kave! Ko naslednjič skuhamo preveč kave (in priznajmo, to se zgodi pogosteje, kot bi si želeli), jo ohladimo in nalijemo v modelčke za led. Zamrznemo – in to je to. Ko kavne kocke dodamo v kozarec z mlekom ali rastlinskim napitkom, se bodo sicer počasi topile, a okus bo ostal močan, poln in prav tak, kot mora biti.

Namesto kave lahko v modelčke za led sicer vlijemo tudi druge napitke; pripravimo jih lahko iz mleka ali rastlinskega mleka, lahko pa kar kombinacijo mleka in kave. Tako bo kava hladna, a nikoli razredčena, nad takšnimi kockami pa bodo še posebej navdušeni tisti, ki imajo radi bolj kremasto teksturo. Ledene kavne kocke lahko po okusu tudi začinimo in vanje dodamo ščepec cimeta, kardamoma ali muškatnega oreščka. Tako bomo kavi dodali eksotično noto, ki vedno očara.

Za vse, ki smo si v tem trenutku zaželeli ledeno kavo, pa je tu še recept za različico kavnih mojstrov, kot jo pijejo v Tokiu, New Yorku in Milanu.

Za 1 porcijo bomo potrebovali:

1 dvojni espresso (ali 60 ml zelo močne kave po izbiri)

150–200 ml hladnega polnomastnega mleka

ledene kocke (po možnosti iz kave!)

po želji: kapljica vaniljevega sirupa, kardamom, med ali slani karamelni preliv

Tako jo pripravimo

Skuhamo espresso ali močno kavo in jo ohladimo. Kozarec napolnimo z ledom; najbolje je, da kombiniramo običajne ledene kocke s kavnimi. Dodamo hladno mleko po izbiri, vendar bo rezultat najboljši, če bomo uporabili različico mleka »barista«. Zdaj kavo počasi prelijemo v mleko in ustvarimo tisti ‘instagramabilen’ ombre vzorec. Da bo ledena kava prav takšna kot v kavarnah svetovnih prestolnic, dodamo še aromo: vaniljo, cimet, sirup lešnika, kapljico slane karamele … Čisto po navdihu dneva. Na tak način bo ledena kava ostala bogata, mleko hladno, led pa ne bo uničil njenega okusa. In kar je najboljše? Videti je kot iz najljubše kavarne – le da zanjo ne bomo odšteli 6 evrov.

