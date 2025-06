Lastniki psov, pozor: Tako močno se poleti v mestih segreje asfalt

Končno nas je razveselilo poletje in lepi dnevi so kot nalašč za preživljanje prostega časa na prostem. Ni lepšega od sprehoda s kužkom v družbi sončnih žarkov, kljub temu pa moramo biti pri poletnih sprehodih previdni. Vročina je lahko za štirinožne sprehajalce izjemno naporna. Celo bolj kot za človeka.

Visoke temperature poleti močno vplivajo na segrevanje asfaltnih površin, kar ima pomembne posledice tako za ljudi kot za živali, zlasti kužke, ki jih njihovi lastniki peljemo na sprehod po mestnih ulicah. Asfalt lahko v vročih dneh doseže izjemno visoke temperature, ki niso samo neprijetne, temveč lahko tudi nevarne. Psi, ki hodijo po takšni podlagi, so zaradi občutljivih blazinic na tačkah izpostavljeni bolečinam, opeklinam in splošnemu toplotnemu stresu.

Pazite na tačke

Vemo, da se psi ohlajajo drugače kot ljudje. Pri hlajenju glavno vlogo igrajo ravno tačke, zato jim je poleti, ko stopajo po razgretem asfaltu, še toliko bolj vroče.

Asfalt je črna ali temno siva zmes peska, gramoza in bitumna, ki zelo dobro vpija toploto. Zaradi svoje temne barve absorbira veliko več sončne energije kot svetlejše površine. Ko so zunanje temperature visoke, denimo okoli 30 stopinj Celzija, se lahko asfalt segreje tudi do 65 ali več stopinj Celzija. Meritve kažejo, da pri 30 stopinjah Celzija zunanje temperature asfalt čez dan pogosto preseže 50 stopinj Celzija, če je neposredno izpostavljen soncu. Pri 35 stopinjah Celzija pa se asfalt lahko segreje celo do 70 stopinj Celzija, kar je dovolj, da povzroči opekline že po nekaj sekundah stika z golo kožo.

Visoke temperature asfalta tudi zvečer

Toplotna prevodnost asfalta tudi pomeni, da površina dolgo zadržuje toploto. Celo v večernih urah, ko se zrak začne ohlajati, asfalt še vedno ostaja zelo topel. To pomeni, da je tveganje za poškodbe tačk psov prisotno veliko dlje, kot si predstavljamo Psi so bistveno bolj občutljivi na visoke temperature tal kot ljudje, saj hodijo neposredno po njih in toplota prehaja iz asfalta v njihova telesa.

Pasji podplati oziroma blazinice so sicer nekoliko odebeljeni in prilagojeni hoji po različnih terenih, a niso odporni na ekstremno toploto. Če pes hodi po prevročem asfaltu, se blazinice lahko hitro poškodujejo. Znaki opeklin vključujejo rdečico, mehurje, luščenje kože, šepanje ali nenadno ustavljanje med hojo. Pes lahko postane nemiren, si liže tačke ali kaže znake bolečin.

Kako kužku pomagati?

Najboljši način za zaščito psa pred vročim asfaltom je, da se izogibamo sprehodom v najbolj vročih urah dneva, običajno med 10. in 18. uro. Idealno je, da pse peljemo na sprehod zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje in je asfalt že nekoliko ohlajen.

Preprost test, ki ga priporočajo veterinarji, je takoimenovani »test dlani«. Če ne morete držati dlani na asfaltu več kot 7 sekund, je ta pretopel za pasje tačke.