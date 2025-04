Lastnik znane ljubljanske restavracije odgovarja: Kako veste, ali je losos zares svež?

Lastnik priznane ljubljanske restavracije Tink Super Foods Domen Hodnik je v nedavnem Instagram posnetku razkril, kako – poleg tipičnih pokazateljev – lahko še prepoznamo, ali je losos svež ali ne.

Pri prepoznavanju svežine ribe sicer velja preveriti nekaj osnovnih pokazateljev, kot so vonj, videz oči, tekstura mesa in videz lusk. Sveža riba ima namreč blag, skoraj nevtralen vonj po morju, svetleče, izbočene in prozorne oči, ob dotiku se mora meso hitro vrniti v prvotno obliko, luske pa so gladke, sijoče in čvrsto pritrjene na kožo.

Pa vendar obstaja še en – nekoliko manj poznan – pokazatelj, da je losos, ki ste ga prinesli domov, zares svež. Kot je v posnetku, objavljenem na instagram profilu TinkSuperFoods, povedal Domen Hodnik, se pri svežem lososu koščice, ki jih odstranjuješ iz mesa, težko ločijo od mesa. »Težje, kot gredo ven, bolj svež je losos,« je namreč povedal v posnetku, ki si ga lahko v celoti ogledate spodaj.

Kako zagotoviti svežino doma?

Ko kupite svežega lososa, ga čim prej shranite v hladilnik in porabite v roku enega do dveh dni. Če ga ne nameravate pripraviti takoj, ga lahko zamrznete – vendar le enkrat, saj večkratno zamrzovanje in odtajanje poslabša teksturo in okus. Priporočamo, da preverite, ali je bila torej riba, ki ste jo kupili, mogoče že zamrznjena.

Zdravstvene in kulinarične prednosti lososa

Poleg tega, da je losos izjemno okusen, je tudi eden najbolj hranljivih virov beljakovin in zdravih maščob. Bogat je z maščobnimi kislinami omega-3, ki podpirajo zdravje srca, zmanjšujejo vnetja in izboljšujejo delovanje možganov. Poleg tega vsebuje visoke vrednosti vitaminov D in B12, ki sta ključna za močan imunski sistem in energijsko presnovo. Zaradi svoje sočne teksture in nežnega okusa je losos odličen tako za hitro peko na žaru kot tudi za sofisticirane kulinarične kreacije, kot so tatarski biftek, carpaccio ali ceviche.

