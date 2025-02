Lastnica sončne elektrarne razočarana: Novi obračun omrežnin nas postavlja v neenak položaj (PISMO BRALKE)

Pravičen in zelenemu prehodu prilagojen sistem obračuna omrežnin

Ni moja navada, da bi javno komentirala ukrepe oblastnih organov, vendar način in argumentacije za uvajanje novega načina obračuna omrežnin presegajo vse meje. Po navedbah politikov in energetikov je "nov sistem obračunavanja omrežnine bolj pravičen in prilagojen zelenemu prehodu," kot lahko zadnje čase preberemo v medijih.

Poglejmo, kako se težnja k poštenosti in pravičnosti kaže v primeru vlagatelja v malo sončno elektrarno za lastne potrebe (MSE). Zaradi nazornosti bom opisala primer lastne sončne elektrarne.

