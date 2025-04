Langoš: 3 triki za pripravo in recept

Ko smo se potikali po prvi letošnji Odprti kuhni, ki tudi v tej sezoni ob petkih gostuje na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, smo naleteli na znan okus. V prestolnici ga le redko najdemo, če se pomaknemo bolj proti slovensko-madžarski meji, pa je ta jed nekaj vsakdanjega. Seveda, govorimo o langašu oziroma langošu. Na eni od stojnic nam ga je postregla Simona Jaklovič Hostej ter spotoma nanizala še zanimivo zgodbo o tej slastni jedi.

...

Različni dodatki, tudi sladki

Ob vprašanju, ali je po poklicu kuharica, se je široko nasmehnila: »Nisem ne kuharica niti Prekmurka, temveč Štajerka. Sem magistrica prava, nekaj časa pa sem delala v javni upravi. Nato sem spoznala Prekmurca in se preselila v Lendavo, kjer sem se začela ukvarjati z gostinstvom. Imela sem lokal, v katerem smo stregli pijačo, sčasoma pa sem začela razmišljati, kaj od hrane bi še lahko ponudili zraven. In tako se je začela moja zgodba z langošem.«

Ustanovila je Langoš Atelier, ki je kot priložnostna stojnica sprva deloval pri Stolpu Vinarium, zadnja tri leta pa gostuje na različnih dogodkih po Sloveniji in tudi v Avstriji: »Ker omenjeni stolp obiskujejo predvsem turisti, sem jim želela ponuditi lokalne sestavine iz okolice. H klasičnim nadevom, torej česnu, kisli smetani in naribanemu siru, sem dodala nove verzije, denimo domače bučno olje in pražena bučna semena. Ena od uspešnic je langoš s tünko in rdečo čebulo, lahko pa pripravimo tudi sladke verzije, denimo z jabolčno čežano, z marmelado iz jurke in podobno.«

...

...

Trije triki

Ko Simono Jaklovič Hostej vprašamo, kateri so njeni trije najljubši triki, ki jih upošteva pri pripravi znanega kvašenega ocvrtega testa, začne pri receptu: »Za to jed je več receptov, nekateri omenjajo dodatek krompirja, drugi prisegajo na jogurt, testo z dodatkom jogurta se mi zdi odlično za domačo uporabo.« Tu je še en trik: »Med pripravo testa uporabimo tehniko prepogibanja, s pomočjo katere v testo ujamemo več zračnih mehurčkov, struktura pa postane bolj puhasta.«

In še tretji nasvet, ki ga gre upoštevati pri peki: »Če hočete, da testo ne bo ponekod prepečeno, drugod pa skoraj surovo, potem velike mehurje, ki se naredijo v stiku z vročim oljem, že med cvrtjem previdno prebodite z ostrim nožem. Tako bo langoš enakomerno pečen.«

...

Langoš z jogurtovim testom

Receptov za langoše je veliko, nekateri zajemajo krompir, drugi so pripravljeni z jogurtom. Recept za testo, v katerem je tudi jogurt, nam je pred časom posredoval prekmurski chef Leon Pintarič (Gostilna Rajh, Bakovci pri Murski Soboti), ob čemer je namignil: »Mi ga obložimo z nastrgano tünko, jogurtom, drobnjakom, praženimi konopljinimi semeni, narezano redkvico in naribanim hrenom.«

Za 4 osebe.

200 g moke

20 g kvasa

0,3 dl mlačnega mleka

1 jajce

približno 1 dl jogurta

ščepec soli

olje za cvrtje

dodatki po izbiri (strt česen, kisla smetana, nariban sir, tünka, drobnjak ...)

Priprava

Iz moke, kvasa, mleka, jajca jogurta in soli umešamo gladko zmes. Oblikujemo v kepo in pustimo, da vzhaja. Nato testo razdelimo na 4–8 delov in oblikujemo kroglice. Pustimo še malo počivati, nato s prsti oblikujemo langaše (nekoliko debelejše manjše palačinke). Z obeh strani jih na hitro ocvremo v dobro segretem olju. Odcedimo na papirnati kuhinjski brisački. Postrežemo še toplo, v družbi izbranih namazov in dodatkov.

Priporočamo še: Recept za doma pripravljene ribje palčke: nikoli več ne boste pomislili, da bi jih kupili