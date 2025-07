Kumarična solata: 5 načinov, kako jo popestriti

Na katero prilogo kaj hitro pomislite, ko za kosilo pripravljate poletne testenine, ražnjiče, piščančja nabodala in drugo meso na žaru? Je to kumarična solata, kajne? Sočna, osvežilna, lahko tudi malce hrustljava, pikantna ali pa pripravljena bolj na mlečno. Možnosti je pravzaprav toliko, kot imamo domišljije, a poglejmo, katere med ljubitelji te poletne povrtnine najbolj izstopajo.

Mlečni izdelki

Sploh jogurt ali kefir, mogoče celo kisla smetana, poskrbijo za dodatno osvežitev te solate, saj sicer klasičnim dodatkom, kot so čebula, kis in olje, pomagajo vse skupaj še povzdigniti, da v ustih deluje svileno in kremasto. Spodaj najdete recept.

Kumare zmečkamo

Klasična poteza v azijski kuhinji. Z mečkanjem iz kumar izvabimo velike količine odvečne vode in tako skoncentriramo sicer nežno aromo. Močnejši okus nato dopolnimo z različnimi dodatki, kot so sojina omaka, čili, rižev kis ... Spodaj najdete recept.

Dodatek sadja

Kumara je – botanično gledano – pravzaprav sadje, zato v družbi svežega, sočnega in sladkega jagodičevja še kako zaživi. Posebej priljubljena je v kombinaciji z jagodičevjem in paradižnikom ali pa v družbi lubenice, breskve in poletne slive. Vse skupaj popestrimo z baziliko ali meto in grškim sirom ali burato. Da je še bolj slastno in nekaj posebnega, lahko v kis dodamo žlico marmelade.

Koncentracija okusa

Tega postopka pa so nas naučile že babice. Da ima kumara, ki sicer sestoji iz več kot 90 odstotkov vode, več okusa in postane bolj hrustljava, jo najprej naribamo, posolimo in malce počakamo, da izpusti vodo. Na koncu jo še ožamemo z rokami ali s pomočjo gaze. Tekočine seveda ne zavržemo, temveč jo dodamo v kakšno domačo juhico ali omako.

Zelišča, ki jo najbolj dopolnijo

Tega vprašanja se je lotila naša zeliščarica Mirjam Grilc, ki pravi, da h kumaram sodi drobnjak, pomirja prebavila v trebušni votlini, koprc, ki je antioksidant, in peteršilj, ki pomaga odvajati vodo iz telesa. Pravi tudi, da so pika na i v kumarični solati kapucinke, saj dodajo noto hrena in redkvice, kar se prav tako lepo poda k tej sestavini. Spodaj najdete recept.