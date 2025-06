Kumarice brez vlaganja: mini kisle kumarice, ki jih pripravimo v le 24 urah

Mi jih imamo raje hitre, hrustljave in pripravljene v enem dnevu – pa še kuhinje nam ni treba prekuhati do temeljev.

Če tudi vi obožujete tisto pravo poletno kislino na krožniku, naj vas razveselimo: obstaja čisto preprost način, kako v 24 urah pripravimo mini kisle kumarice brez vlaganja. In to tako, da so osvežilne, hrustljave in celo koristne za naše zdravje!

Zakaj "hitre kumarice"?

Gre za t. i. hitro kisanje (ang. quick pickling) – postopek, pri katerem zelenjavo prelijemo z rahlo sladkano in začinjeno kislo raztopino. Brez fermentacije, brez vlaganja – a z ogromno okusa.

Sestavine:

300 g mladih kumaric (manjših, hrustljavih)

120 ml jabolčnega kisa

120 ml vode

1 žlička sladkorja

1 žlička soli

1 strok česna, narezan

nekaj zrn črnega popra

koper (svež ali suh), po želji gorčična semena, feferon za pekočo različico

Priprava:

Kumarice dobro operemo in po potrebi razpolovimo ali narežemo na kolute. V kozici segrejemo vodo, kis, sladkor in sol. Ko se sladkor raztopi, odstavimo. Kumarice zložimo v skledo ali kozarec s pokrovom, dodamo začimbe. Prelijemo s toplo (ne vrelo!) mešanico in pustimo, da se ohladi. Pokrijemo in shranimo v hladilnik. Že po 4–5 urah bodo okusne, najboljše pa naslednji dan.

Kisle kumarice so že tako ali tako stalnica poletnih piknikov, vendar nam poleg tega nudijo tudi čudovito hidracijo. Vsebujejo namreč več kot 95 % vode in so zato popoln prigrizek za vroče dni. So nizkokalorične, a polnega okusa – in kot takšne popolne za grizljanje med obroki.

Naredili smo jih – ampak kam z njimi?

Tako pripravljene kumarice radi umestimo v sendviče s pečenim piščancem, dodamo jih na krožnik ob burgerju ali njegovi veganski različici, odlično se obnesejo v krompirjevi solati, kot nadomestek kislim kumaricam iz kozarca – ali pa si jih privoščimo kar tako in jih grizljamo direktno iz kozarca.