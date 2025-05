Krompirjeva pita (krompiruša): enostavno, hitro in poceni – take recepte imamo najraje (VIDEO)

Saj vsi vemo – kdaj se zgodi, da v shrambi in hladilniku nič ni. So pač takšni dnevi, da zaradi obilice obveznosti ne utegnemo niti do trgovine … A nekaj čebule, malo krompirja in moka se verjetno kje najdejo – iz teh dostopnih sestavin pa lahko pripravimo krompirjevo pito, imenovano tudi krompiruša.

Nekaj malega spretnosti zahteva le priprava vlečenega testa. A z malo vaje in tako, da sledite spodaj zapisanemu receptu, verjamemo, da vam bo hitro uspelo obvladati tudi vlečeno testo.

Pri pripravi vlečenega testa je pomembno predvsem to, da testo dobro zgnetemo, potem pa ga naoljimo in pustimo počivat vsaj pol ure, še bolje pa, če na sobni temperaturi »odstoji« nekaj ur ali čez noč. Tako ga bomo razvlekli dovolj na tanko in pripravili čudovito krompirjevo pito oz. krompirušo.

Sestavine

300 g gladke moke

približno 1,5 dl mlačne vode

1 žlica jabolčnega kisa

1 zravnana žlička soli

Nadev

1 kg krompirja

2 srednje veliki čebuli

2 žlici sončničnega olja

ščep soli (ali po okusu)

Ostalo

malo moke (ko razvlečemo), malo sončničnega olja (za pekač in premaz)

Priprava

V posodo vsujemo moko, dodamo vodo, kis in sol. Zamesimo gladko, elastično testo. Testo oblikujemo v hlebček, naoljimo, položimo v skledo in pokrijemo s pokrovko. Na sobni temperaturi naj počivaj vsaj pol ure. Ko testo počiva, pripravimo nadev. Zanj potrebujemo krompir, ki ga lahko na grobo naribamo ali ga narežemo na majhne kocke. Zmešamo z nasekljano čebulo, dvema žlicama sončničnega olja in ščepom soli. Pečico vključimo na 180 stopinj. Ko je testo spočito, mizo pogrnemo s prtom, ki ga narahlo pomokamo. Testo razvlečemo v krog in nanj razporedimo nadev. Potem začnemo zavijati tako, da testo še vedno obdržimo v večjem krogu. Svaljek preložimo v namaščen pekač. Pečemo približno 45 minut. Ko se krompirjeva pita lepo obarva, jo enakomerno prelijemo z dobrim decilitrom vrele vode ter pečemo še približno pet minut. Vzamemo iz pečice in premažemo z oljem, da se lepo zasveti.

