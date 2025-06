Krompir na novo: najboljši poletni trik za hrustljav krompir brez pečice (pa ni cvrtje)

Ne, ne govorimo o cvrtju (čeprav imamo tudi mi radi tisti grešni užitek), temveč o enem preprostem in genialnem poletnem triku za krompir, ki je hrustljav od spodaj, mehak znotraj in prijazen do temperature vašega stanovanja.

Krompir + ponev = ljubezen na prvi ugriz

Postopek je povsem preprost, rezultat pa več kot vreden Instagram objave ali nedeljskega kosila. Trik je v predhodnem kuhanju, nežnem mečkanju in nato počasnem praženju na ponvi.

Sestavine:

mlad krompir (ali kakšna druga sorta z nežno lupinico)

olivno olje (ali maslo, če se želimo razvajati)

sol, poper

po želji: rožmarin, timijan, česen, limonina lupinica, parmezan...

Priprava:

Krompir operemo (lupina lahko ostane) in ga kuhamo v slani vodi, dokler ni mehak – a ne razkuhan. Odcedimo, pustimo minutko, nato pa ga z vilicami ali dnom kozarca rahlo zmečkamo. Ne čisto, samo toliko, da se razpre. Na ponvi segrejemo olivno olje, dodamo zelišča in krompirje previdno položimo v ponev. Ne premikamo! Naj se lepo zapeče spodaj. Ko je spodnja stran zlato hrustljava, jih obrnemo in zapečemo še z druge strani.

...

Pa še nekaj trikov, da bo rezultat še boljši:

Krompirji naj bodo čim bolj suhi preden gredo na ponev – vlaga je sovražnik hrustljavosti.

Dodajte česen – a šele tik pred koncem, da ne bo zagorel.

Za ekstra hrustljavost: na koncu dodajte žličko masla in pokapajte z limono. Zdi se kot majhna stvar, a okus dvigne v nebesa.

Brez obračanja? Zajemite navdih iz francoskega trika: pred krompirjem v ponev dodajte žlico drobtin, saj bodo poskrbele za krasno skorjico!

Kako ga postrežemo?

Hrustljav krompir na ponvi je neverjetno vsestranski. Mi ga najraje kombiniramo z jogurtovim prelivom (grški jogurt + limona + česen + koper), ob poletni solati s stročjim fižolom ali svežimi breskvami, super je poleg jajca na oko ali preproste omlete, super pa je tudi kot osrednja zvezda na druženju s prijatelji – samo dodamo pekočo omakico ali aioli.

In še to...

Čeprav se zdi kot “navaden krompir”, se prav v tej preprosti jedi skriva vse, kar imamo radi: nekaj domačega, nekaj hrustljavega, nekaj, kar nahrani dušo. In še bolje – brez ogrevanja cele kuhinje.

Krompir na novo? Mi pravimo: krompir za vse poletje!