Kremasta feta: božanski dodatek, ki je lahko preliv, pomaka ali omaka (VIDEO)

Kremasta feta je odlična izbira, ko želimo nekaj posebnega, saj ima prijetno uravnotežen okus in žametno teksturo. Zaradi grškega sira je slanega in bogatega okusa, vendar pa jo jogurt in limona ravno prav ublažita ter osvežita.

Sveža zelišča ter česen ji dodajo pravi sredozemski značaj. To je prav gotovo zelo priročna rešitev, saj jo lahko uporabimo kar v treh oblikah: za preliv čez solate ali pečeno zelenjavo, za pomako ob čipsu, kruhkih ali raznih pogačah ter kot omako pri pečenem mesu. Domačo kremasto feto lahko pripravimo tudi v večji količini, saj v hladilniku lepo počaka nekaj dni do enega tedna.

Sestavine

150 g sira feta

100 do 150 g grškega jogurta (ali kisle smetane)

1 do 2 žlički limonovega soka

1 žlica oljčnega olja

strok strtega česna (ali v prahu)

sveža zelišča (drobnjak, bazilika, koprc)

sol in poper po okusu

Priprava

Feto zdrobimo in jo damo v sekljalnik (blender). Dodamo jogurt, olje, limonov sok, česen in zelišča. Zmiksamo v gladko kremo (če želimo redkejšo teksturo, dodamo malo vode ali mleka). Pomako postavimo v hladilnik, da se okusi lepo povežejo.

Namig: za bolj razkošno različico lahko vmešamo še malo majoneze, rdečo papriko v prahu, za pikanten okus pa malo tabaska ali čilija.

