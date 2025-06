Kraj, kjer žlikrofi obljubljajo posebno doživetje

Idrija, znana po svoji čipki, bogati zgodovini rudarstva in izvrstnih žlikrofih, je čudovita destinacija za vse, ki raziskujete pristne, domače okuse in ki od obeda pričakujete več.

V Restavraciji Jožef boste našli prav to, saj vsak njihov krožnik pripoveduje zgodbo mesta, ki si je v objemu hribov izoblikovalo posebno identiteto. Njihova kulinarična filozofija je preprosta in temelji na treh vodilih: na povezovanju z lokalno skupnostjo, izbiri sezonskih sestavin in iskrenem odnosu do gosta.

