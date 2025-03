Kolumna Jerneje Jošar: Zdravilna moč citronke - koristi, uporaba in nasveti

S citronko sem se prvič srečala pred kakšnimi 20 leti. In to ne z rastlino, ampak z linijo kozmetičnih izdelkov neke znane francoske kozmetike. Svež vonj, podoben limoni, me je popolnoma prevzel in še zdaj ostajam zvesta toaletni vodici, ki vsebuje eterično olje in izvlečke citronke. Poleti, v največji vročini, tančica te dišave ne samo, da osveži in odišavi telo, vonj me povzdigne in hkrati pomiri. Vem, nekako ne gre skupaj, ampak res je tako! In že nekaj let mi citronka, ta zelo lepa rastlina krasi balkon in vedno znova odkrivam tudi njene ostale lastnosti. Osvežilne pijače s citronko so postale stalnica v poletnih dneh, kopeli po dnevih, ko sem veliko na nogah tudi, čaj pa si privoščim vedno, ko je vsega malo preveč, saj pomirja.

