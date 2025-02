Kolač jugoslovanka: sočna sladica iz biskvita, jabolčne kreme in smetane

Kdor je odraščal v sedemdesetih ali osemdesetih letih prejšnjega stoletja, se gotovo spomni številnih enostavnih sladic, pripravljenih iz le nekaj osnovnih sestavin. Omenimo na primer znamenito jogurtovo pecivo, ki so ga ob nedeljah pekli tudi osnovnošolski otroci, med pecivi z nadevom oziroma kremo pa se nam sline pocedijo ob omembi jugoslovanskega kolača. Gre za zelo enostaven posladek, ki skupaj s pečenjem vzame manj kot uro, premazan pa je s kompaktno in sočno jabolčno kremo.

Podlaga za kolač, ki je v času, ko sladkarij ni bilo ravno na pretek, navduševal jedce po vsej bivši Jugoslaviji, je biskvit, ki ga lahko spečemo po klasičnem receptu iz moke in jajc. Suho biskvitno pecivo seveda kliče po sočnem dodatku, najbolje iz sadja. Jabolka so kot nalašč, saj je to sadje, ki je bilo tudi takrat vselej na voljo. Priljubljene so bile pite, katerih testo obložimo z jabolki in jih spečemo, pri jugoslovanskem kolaču pa kremo oziroma nadev pripravimo posebej in potem sladico sestavimo. Jabolka v ta namen skuhamo, lahko bi jih tudi pretlačili, a potem bi bil nadev preveč tekoč. Da bi dobili čvrsto kremo, bi lahko med kuhanjem dodali škrob ali želirno sredstvo, še bolj imenitna rešitev pa je puding, ki poleg strukture dopolni še okus jabolk.

V klasičnem jugoslovanskem kolaču so običajno uporabili vaniljev puding, a ne bo narobe, če poskusimo s čokoladnim. Kolač je poseben tudi zato, ker jabolka niso pasirana, temveč so narezana na koščke, zaradi česar nadev ni gladko kremast, temveč ima nekoliko grobo teksturo. Kolač obvezno po vrhu premažemo s stepeno smetano in potresemo s čokolado, lahko pa tudi s cimetom, saj vemo, da je ta primerni spremljevalec jabolk. Zaradi čvrste strukture sestavljenega kolača ga lahko oblikujemo tudi kot torto. Biskvit spečemo v okroglem modelu, sestavimo po opisanem receptu, na koncu pa celo torto premažemo s smetano in poljubno okrasimo.

Jugoslovanski kolač je eno od peciv, ki nikoli ni dobilo uradnega imena, prav tako ga težko najdemo v kuharskih knjigah, pa vendar je dodobra zaznamoval okuse generacij, ki so odraščale v tistih letih. Zagotovo pa lahko potrdimo, da je tako okusen in sodoben, da si zasluži prostor tudi na današnjem jedilniku.

Kolač jugoslovanka (recept)

Kolač postrežemo dobro ohlajen, povrhu lahko potresemo grobo naribano čokolado, tudi čokolado v prahu ali mrvice. Hranimo ga v hladilniku, da krema ostane čvrsta.

Za pekač, ki ima mere pb. 38 x 25 cm.

Testo

4 jajca

200 g ostre moke

1 pecilni prašek

200 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

1 dl olja

1,5 dl vode

Nadev

1 kg jabolk

200 g sladkorja

2 vaniljeva pudinga

1 l vode

0,5 l sladke smetane

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj. Jajca razbijemo in ločimo beljake in rumenjake. Beljakom dodamo sladkor in jih stepemo v čvrst sneg. Rumenjake penasto umešamo z vaniljevim sladkorjem, dodamo še vodo in olje in ponovno premešamo. Moko presejemo in ji primešamo pecilni prašek. Počasi dodajamo rumenjakom in zmešamo v gladko zmes. Nežno vmešamo beljake in maso gladko razporedimo po pomaščenem pekaču. Pečemo približno 20 minut. Medtem olupimo jabolka, jih narežemo na majhne koščke in stresemo v lonec. V skodelici z malo vode gladko zmešamo prah za puding. Ostalo vodo zlijemo na jabolka, dodamo sladkor in zavremo. Na majhnem ognju kuhamo 20 minut, potem med mešanjem dodajamo puding. Kuhamo nekaj minut, dokler se krema ne zgosti in jo prelijemo po biskvitu. Enakomerno razmažemo, ohladimo na sobno temperaturo in za nekaj ur postavimo v hladilnik. Premažemo s stepeno smetano, po želji potresemo s čokolado.

