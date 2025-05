Kobariški štruklji: sladka specialiteta iz Posočja

Če bi vprašali, katere jedi so značilne za Posočje, bi verjetno večina najprej omenila lokalne vrste sira in mlečne izdelke, nekje pri vrhu posoških specialitet pa bi se nedvomno znašli tudi kobariški štruklji. Kakšni so ti, kaj je značilno zanje in kako gospodinje na vsakega od njih vtisnejo svoj pečat? Vse to in (in zraven še recept) so nam posredovali iz Posočja.

»Kobariški štruklji so tradicionalna sladica iz Kobarida in okoliških vasi (Idrsko, Drežnica, Sužid, Kren). Gre za kuhane štruklje, ki so pravzaprav v obliki krapcev, iz paljenega testa, polnjeni z bogatim nadevom iz orehov, lešnikov, drobtin, sladkorja in cimeta. Lahko so tudi rozine, čokolada, vsaka gospodinja ima nekoliko drugačen recept za nadev. Testo je zelo tanko. Oblikuje se v kroglo, ki se jo splošči v krog, v sredino se položi nadev, testo prepogne in zapre. Na sredini gospodinja s prstom vtisne svoj pečat,« je uvodoma pojasnila Andreja Jurkovič z oddelka za trženje in marketing pri Turizmu Doline Soče.

»Zabela so drobtine, prepražene na maslu, sladkor in cimet. To polijemo po štrukljih takoj po kuhanju,« je še dodala in na vprašanje, kje lahko to specialiteto naročimo, nanizala: »Danes jih lahko naročimo v številnih restavracijah v Dolini Soče, predvsem v okolici Kobarida. Znani so tudi na kulinaričnih dogodkih, najbolj izstopa Jestival okusov in umetnosti, ki poteka vsako leto jeseni.«

...

Dobro jih zapremo

In kaj je najpomembnejše, ko pripravljamo kobariške štruklje? Jurkovičeva poudari: »Štruklje je treba dobro zapreti, da se med kuhanjem ne odprejo.«

Sicer pa je tako, da so jih v preteklosti, nadaljuje sogovornica, pripravljali kot posladek »ob posebnih priložnostih – med prazniki, porokami in nedeljskimi kosili. Nekateri pravijo, da se jih je nosilo tudi v senožeta koscem, ko so tam kosili travo. Čeprav je jed sladka, so jo pogosto postregli samostojno, predvsem za večerjo, ali kot sladico po skromnem kosilu.«

Danes je malo drugače, saj jih lahko na običajne dni »postrežemo s čajem, vinom, predvsem sladkim desertnim, ali celo kot sladek zaključek obroka. Sladica je precej nasitna in gre v slast bolj v hladnejših mesecih, a ni nujno tako.«

Morda še to: gospodinje običajno naredijo več štrukljev in jih zamrznejo, potem pa jemljejo iz skrinje in zamrznjene dajo kuhat v vroč krop.

Kobariški štruklji (recept)

Če jih še niste poskusili ali če vam je do Posočja predaleč, je tu recept za kobariške štruklje. Posredovali so nam ga iz Posočja, zraven pa zapisali, da bomo z upoštevanjem tega recepta pripravili 20 slastnih štrukljev. Za orientacijo – en štrukelj tehta dobrih 40 gramov, njegova velikost pa je opredeljena takole: dolžina je 8 cm, širina 4 cm in višina 4,2 cm.

...

Nadev (bulja)

340 g mletih orehov

60 g sladkorja

34 g rozin

34 g masla

70 g drobtin

96 g mleka, zmešanega z rumom

6 g kakava

Testo

416 g moke

1,6 g soli

8 g olja

414 g vode

Priprava

Moko poparimo z vrelim slanim kropom, lahko dodamo žlico ali dve olja ter najprej s kuhalnico, ko se malo ohladi, pa z roko zamešamo testo. Naredimo svaljek, ga razrežemo na enake koščke, te pa z roko sploščimo, da dobimo krogce, na katere polagamo nadev, oblikovan v svaljke. Lahko nadevamo tudi z žličko, če nam je lažje. Z dobro pomokanimi rokami štruklje tesno pritisnemo skupaj in zapremo v polkrog oziroma naborek. Na sredino s prstom vtisnemo jamico, da dobimo značilno obliko. Kuhamo jih v vrelem slanem kropu, voda ne sme vreti, približno 10 minut, oziroma da splavajo na površje. Posodo vmes večkrat rahlo pretresemo. Kuhane dobro odcedimo, zabelimo z na maslu prepraženimi drobtinicami in potresemo s kristalnim sladkorjem, lahko tudi z mletimi orehi.

