Knafljev prehod: razgibani kulinarični kotiček sredi Ljubljane

Torej: Ljubljančanka (nastala je na mestu mehiške restavracije) spada v isto zgodbo kot Slovenska Hiša in Figovec, zato je jasno, da poudarja klasične in s Slovenijo povezane jedi, medtem ko je Pop's Aperitivo (nekdanji As) nadaljevanje urbane gastronomske ponudbe, ki jo v prestolnici gradi družina Raspopović – njihova sta tudi Pop's Place Burger Bar in Pop's Pizza.

Nekaj več o Ljubljančanki nam je povedal Igor Grlič, ki se predstavi kot deklica za vse v rastoči kulinarični družini. Ta zgodba se je začela leta 2013, ko so na Cankarjevem nabrežju odprli Slovensko Hišo, v letih, ki so sledila, pa je ekipa pod okrilje vzela še eno najstarejših ljub­ljanskih gostiln, Figovec. Tudi tam zdaj prevladujejo slovenske sestavine in jedi.

A če gremo k Ljubljančanki, kjer so med odprtjem in bodo tudi v prihodnje iz zvočnikov odmevale slovenske popevke: »Naša zgodba se je začela s Slovensko Hišo, kjer smo gostilno zasnovali na slovenskih izdelkih ter naših vinskih in pivskih okusih. A tam smo bili prostorsko omejeni, zato se je naša ponudba ustavila pri zajtrkih, narezkih, mesninah in sirih. Ko se je čez nekaj let ponudila priložnost, da pod svoje okrilje vzamemo še Figovec, smo sprejeli izziv in zdaj se tam osredotočamo na geografsko zaščitene sestavine in jedi.«

Ljubljančanka: od kranjskih klobas do filanih paprik

Kot je nadaljeval Grlič, je sočasno zorela ideja, da bi gostom ponudili še kaj drugega, jedi, ki se jih vsi spomnimo od doma, a niso ozko vezane na slovensko kulinariko: »Ime Ljubljančanka smo imeli izbrano že nekaj časa in vedeli smo tudi, da bomo tu gostom ponudili jedi, ki smo jih v Figovcu pogrešali – tudi denimo čufte, dunajske ali ljubljanske zrezke in podobno. Želeli smo ustvariti gostilno, kjer bi gostje našli jedi, ki so nam jih pripravljale naše babice.« Tako so se, nadaljuje sogovornik, povezali z lokalnimi kmeti, denimo s proizvajalci sirov, medtem ko pri kranjskih klobasah prisegajo na Arvajeve.

Ali kot so zapisali ob odprtju: »Ljub­ljančanka je poklon tradicionalni mestni kuhinji, kjer se na krožnikih znajdejo dobro poznane jedi, kot so kranjska klobasa, idrijski žlikrofi, štruklji, filane paprike, telečja krača in ljubljanski zrezek. Meni temelji na izbranih receptih, ki pripovedujejo zgodbo mestne kulinarike in domače kuhinje. Ponuja jedi, ki jih Ljubljančani poznajo in obožujejo že desetletja – od krepkih mesnih jedi do okusnih prilog iz domačih sestavin. Tu se vsak grižljaj vrača h koreninam, k tistemu občutku pristnosti, ki ga dajejo le najbolj skrbno pripravljene jedi.«

Pročelje Ljubljančanke krasi velika risba, mural, gospodične oziroma Ljub­ljančanke, ki se vozi s kolesom, svetli lasje pa ji valovijo v vetru. Notranjost je polna utrinkov, ki so nam vsem znani: tu so panjske končnice, tam uokvirjene čipke, v bližini maska kurenta, na enem od osrednjih mest lectovo srce z napisom Ljubljančanka. »Stare predmete smo zbirali na bolšjih trgih, jih iskali na spletu in lokal urejali tako, kot si je zamislila naša ekipa,« je o starinsko navdahnjeni notranji opremi, uporab­ljeni na sodoben način, pojasnil Igor Grlič.

Pop's Aperitivo: testenine, pice, koktajli

Na odprtju lokala Pop's Aperitivo smo se zaklepetali z Gregom Yurkovichem, ki na bližnjem Bregu vodi Pop's Pizza (mimogrede: ta picerija se po mnenju ocenjevalcev 50 Top Pizza uvršča na 30. mesto v Evropi), osmislil pa je tudi ponudbo novega, urbano opremljenega lokala v Knafljevem podhodu: »Želeli smo ustvariti lokal, v katerem lahko sproščeno popiješ vino, si naročiš koktajl, testenine ali pico.«

Kot je pojasnil sogovornik, je Pop's Aperitivo evolucija obeh obstoječih lokalov pod okriljem družine Raspopović, ki nosita ime Pop's: »Aperitivo je tretja faza evolucije, ki je osredotočena na koncept doživetja.« Značilna jed tu so testenine – narejene v hiši in z lepo dodelanimi omakami postrežene na krožnikih, ki te v trenutku spomnijo na Italijo in pričarajo občutek domačnosti.

Kaj pa notranja oprema, ki je urbana, poudarjena z velikimi lestenci, izrazitimi napisi in prefinjenimi detajli? »Eno leto smo hodili po svetu, raziskovali in ugotavljali, kaj je trendovsko in kaj ljudje hočejo. Gostje pa danes hočejo nekaj preprostega z značajem. Ugotavljamo, da je kulinarika, ki sledi konceptu slow fooda in fine dininga, del preteklosti. Ljudje si želijo uživati, blizu jim je tudi koncept deljenja hrane, torej, da zbrana družba naroči nekaj jedi, nato pa vsak pokusi malo vsega,« nam je najnovejšo gastronomsko pridobitev Ljubljane, kjer so v ospredju tudi izbrana slovenska vina, opisal Yurkovich.

Saj res: od kod izhaja ime tega ljubljanskega prehoda, ki poleg obeh kulinaričnih novosti vključuje še znani pub Cutty Sark in Jaz s podpisom Ane Roš? Kot je zapisano v knjižici Ljubljanske ulice, ki jo je leta 1980 izdala ljubljanska geodetska uprava, je bil Luka Knafelj (rojen okrog leta 1621 v Ribnici, umrl leta 1671 na Dunaju) »župnik na Dolen­jem Avstrijskem; premoženje je zapustil za podporo kranjskim študentom na dunajski univerzi (Knafljeve štipendije)«.

