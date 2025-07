Klimatske naprave za pametne domove

Ko začnejo temperature naraščati, se poveča tudi zanimanje za učinkovite klimatske naprave. A te danes niso več zgolj naprave za hlajenje, ampak so tehnološko napredni sistemi, ki skrbijo za čist in primerno vlažen zrak, zdravje in energijsko učinkovitost doma. Pred novo hladilno sezono smo se pogovarjali z dvema strokovnjakinjama, Katjo Tratnjek iz podjetja Klima Center Tratnjek in Karmen Kompara iz podjetja Vitanest, ki sta predstavili novosti na tem področju ter podali uporabne nasvete za izbiro in vzdrževanje klimatskih naprav.

