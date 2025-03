Klasika z Yasko: pita banoffee

Pita banoffee je sestavljena je iz hrustljavega piškotnega dna, bogate karamele (dulce de leche), svežih banan in stepene sladke smetane. Ta britanska klasika je bogata kalorična bomba, vendar izjemno »zadovoljiva« sladica: ima uravnotežen in zapeljiv okus ter združuje različne teksture in sladkaste note. Brez pretiravanja: z vsakim grižljajem uživamo v popolni harmoniji njenih sestavin, predvsem pa lepo osvežita naravna sladkost banan in lahkotnost stepene smetane. Izvrstna sladica za dni, ko se poslavljamo od zime! Sestavine so za model premera 22 do 25 cm. Pita je najboljša sveže pripravljena oziroma ko je zelo dobro ohlajena (najbolje čez noč), da se karamela strdi in okusi povežejo, sicer pa v hladilniku ostane sveža do tri dni.

Zgodovina

Pito banoffee so prvič pripravili leta 1971 v restavraciji The Hungry Monk v Angliji. Ustvarila sta jo lastnik restavracije in glavni kuhar, ki sta poskušala izboljšati ameriško sladico z mlečno karamelo in smetano ter ji dodala banane. Postala je velika uspešnica, znana ne samo v Angliji, temveč po vsem svetu, zato jo danes najdemo v številnih kavarnah in restavracijah.

Piškotno dno

Je zelo pomembno, saj zagotavlja hrust­ljavo osnovo, ki se lepo dopolnjuje s kremasto karamelo, bananami in smetano. Pripravljeno je iz zdrobljenih polnozrnatih (digestivnih) piškotov in stopljenega masla, običajno v razmerju 1 : 2, se pravi, da na 100 g masla uporabimo 200 g zdrobljenih piškotov. Za bolj kompaktno dno pa lahko dodamo še več masla. V originalnem angleškem receptu se uporabljajo tako imenovani »graham crackers«. To je vrsta piškotov iz graham moke oziroma moke iz grobo mletih polnozrnatih žit, krasno pa se obnesejo tudi masleni. Piškotno dno lahko pripravimo brez peke in v tem primeru model postavimo v hladilnik ali zamrzovalnik za tako dolgo, da se piškotno dno popolnoma strdi. Če pa želimo bolj hrustljavo in okusno piškotno osnovo, jo za 20 minut postavimo v pečico, kar sem storila tudi sama.

...

Karamelni nadev: dulche de leche ali karamelna krema

Je ključna sestavina pite banofi! Poznamo tri karamelne kreme: klasično karamelo, toffee in dulche de leche. Vse tri so pripravljene na osnovi sladkorja, a se razlikujejo po sestavinah in načinu priprave ter teksturi.

Karamela je iz sladkorja in vode, lahko pa tudi iz smetane in masla. Postopek je zahteven, saj je treba sladkor taliti pri visoki temperaturi, z dodajanjem smetane in masla pa uravnavamo njeno mehko konsistenco. Ta karamela je najbolj primerna za pripravo karamelnih bonbonov, kot polnilo za pralineje in podobno.

Toffee je iz masla in sladkorja in tudi ta postopek je zahtevnejši, saj je potrebno segrevanje do trde stopnje karamele (okoli 150 do 155 stopinj), da dobimo bogat maslen okus. Ta karamela je primerna za prelive za peciva ali sladolede, kot dodatek k čokoladi in podobno.

Dulche de leche je pravzaprav kondenzirano mleko s sladkorjem, ki ga počasi segrevamo, da dobimo mehko, mazavo in kremasto karamelno omako rjavkaste barve in z mlečnim karamelnim okusom. Za pito banofi je ta karamelna krema zagotovo najprimernejša. Sicer pa jo lahko uporabimo tudi za razne druge sladice, namaze, prelive in podobno.

Za pito banofi sta torej najboljša izbira dulche de leche ali karamelna krema, saj sta bolj mazavi in lepo dopolnita okus banan. Sama sem se odločila za dulce de leche, saj je preprostejša in »varna« za pripravo, piti pa da bogat kremast karamelni okus in ravno prav mehko teksturo.

Priprava dulce de leche podrobneje: Kuhanje zaprte pločevinke je najbolj preprost način in zahteva malo truda. Zato je bila to tudi moja izbira. Neodprto pločevinko položimo v velik lonec in jo popolnoma prekrijemo z vodo, zavremo in kuhamo na srednje močnem ognju 2,5 do 3 ure (dlje ko kuhamo, temnejši in gostejši postane dulce de leche). Po kuhanju pločevinko pustimo v vodi, da se popolnoma ohladi (če jo odpremo vročo, lahko eksplodira). Ko je hladna, jo odpremo in premešamo, da dobimo gladko teksturo.

Kuhanje odprte pločevinke je sicer hitrejša metoda, vendar je njena slabost v tem, da moramo ves čas mešati, saj obstaja večja možnost, da se vsebina prismodi.

Peka v pečici: gre za sicer preprost postopek, vendar potrebujemo vodno kopel, čas priprave pa je daljši.

...

Pita banoffee (recept)

300 g zdrobljenih piškotov (polnozrnatih)

150 g masla

pločevinka sladkanega kondenziranega mleka (400 g)

2 banani

300 ml sladke smetane

Za okras

čokoladni ostružki (naribana čokolada)

Priprava

Pripravimo dulce de leche: pločevinko kondenziranega mleka kuhamo dve uri in pol v vodi, da se mleko zgosti in karamelizira (pazimo, da je pločevinka ves čas prekrita z vodo). Pustimo, da se popolnoma ohladi, preden jo odpremo. Pripravimo piškotno dno: piškote najprej zdrobimo v drobtine, stopimo maslo in ga prelijemo čez piškotne drobtine ter dobro premešamo, da dobimo vlažno enakomerno maso. Model za pito namastimo z maslom ter vanj stresemo mešanico drobtin in masla. Piškotno osnovo oblikujemo tako, da jo najprej z rokami dobro pritisnemo ob rob modela, drugod pa jo utrdimo še z dnom kozarca. Postavimo v pečico, segreto na 175 stopinj, za 20 minut, nato pa pustimo, da se popolnoma ohladi. Sestavimo pito: dulce de leche enakomerno razmažemo po ohlajeni piškotni osnovi. Banane narežemo na rezine (in takoj pokapamo z limonovim sokom) ter enakomerno razporedimo po karameli. Sladko smetano kremasto stepemo in jo z lopatko nežno razporedimo po bananah. Posujemo z naribano čokolado ali čokoladnimi ostružki. Pito postavimo v hladilnik za vsaj 2 uri, da se karamela strdi in okusi povežejo.