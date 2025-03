Keratinska nega: obljublja sijoče in ravne lase, a ima možne stranske učinke

Z lasmi je po navadi tako, da če imamo ravne, bi si želele skodranih, tiste s skodranimi pa zavidajo ženskam z ravnimi. A v resnici so le redke ravne pričeske povsem brezhibne, večini se vsaj na kakšnem mestu zavihajo, ob srečanju z vlago gredo po svoje ali pa so krepasti.

Če se je stanje las nenadoma poslabšalo, se je smiselno vprašati, ali smo spremenili življenjske navade ali jemo drugače, smo v obdobju hormonskih sprememb in ali bi morda s prehrano stanje izboljšali.

Seveda pa obstajajo tudi kozmetični izdelki, ki prispevajo k boljšemu stanju las. Že nekaj časa se med sredstvi, ki naj bi občutno izboljšalo stanje skrepanih las, omenja keratin.

Keratin je vlaknasta vrsta beljakovine, ki ima ključno vlogo pri strukturi las, kože in nohtov. Od keratina je odvisna tudi moč oziroma stanje teh treh delov našega telesa. V lasu je 85 odstotkov keratina, tvori njegovo notranjo strukturo in zunanjo plast, gre za nekakšno zaščitno beljakovino.

Keratin pridobivajo iz živalskih (volna, perje ali rogovi) in rastlinskih virov. Ker gre za sestavino, ki je ključen del lasu, naj bi izdelki (prehranska dopolnila in kozmetični izdelki) pomagali pri zdravljenju stanja las. Nege s keratinom obljubljajo bolj gladko in sijočo povrhnjico lasu, lasje se sušijo hitreje (kar pomeni, da jih s krajšim sušenjem manj poškodujemo) in so lažje obvladljivi za oblikovanje.

Je pa pred odločitvijo za keratinsko nego, ki jo izvaja frizer, zagotovo na mestu razmislek, saj bo že kratko brskanje po spletu in forumih vzbudilo kakšen dvom, prav tako pa nega nikakor ni poceni in se zato zanjo ne odločimo brezglavo ...