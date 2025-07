Kam na sladoled: okusi iz znanih slovenskih sladoledarn, ki so to poletje pravi hit

»Kateri okusi so tisti, po katerih je te dni največ povpraševanja?« S tem vprašanjem smo se obrnili na znane slovenske sladoledarne, ki ponujajo pestre palete okusov. Vabimo vas torej na sladoledno potovanje v Koper, kjer smo se ob tamkajšnji tržnici ustavili v Sladoledarni. Od tod smo pot podaljšali do lokala Café Central, ki je v kulinaričnem vodniku Gault & Millau Slovenija z oznako pop omenjen kot priljubljeno kulinarično mesto v Portorožu. Z Obale pa smo se podali še na Gorenjsko, kjer smo pokukali v sladoledno vitrino škofjeloškega Slaščičarstva Mesec. Imamo tudi odgovor na vprašanje, ali je že nekaj časa priljubljena pistacija še vedno med okusi, po katerih je največ povpraševanja?

...

Tudi z zelenjavo, zelišči ...

»Pri nas so klasični okusi, kot so čokolada, nutela, roche, vanilija, (veganska) pistacija, (temna) čokolada, mango, jagoda, limona vedno zelo priljubljeni, vendar bi težko izpostavili le enega zmagovalca. Zakaj? Ker v naši Sladoledarni ustvarjamo s srcem in imamo že skoraj 150 lastnih receptov,« uvodoma pojasni Edim Šabanović, direktor koprske Sladoledarne.

Kot doda, »poleti posebej zaživijo sadno osvežilne, v celoti rastlinske kombinacije, ki navdušijo tako ljubitelje veganskih okusov kot tiste, ki preprosto iščejo nekaj osvežilno drugačnega. Naj omenimo tri, ki že zdaj navdušujejo naše goste: kumara, ananas in peteršilj je presenetljiva harmonija svežine z zeliščnim podtonom. Zeleno jabolko z baziliko predstavlja živahen, zelen okus s pridihom Sredozemlja. Potem pa je tu še jogurt z mangom in kremo iz indijskih oreščkov - ta okus je popolna rastlinska alternativa klasičnemu mlečnemu okusu, bogata in nežna hkrati.«

...

Vedno v vrhu: klasika

Hkrati so v Sladoledarni, ki je tik ob koprski tržnici, v ospredju tudi unikatni okusi, denimo istrska murva, sliva z lavando, limonova skutina pita, gibanica ali pa, denimo, rožiči z indijskimi oreški in kaljeno ajdo v pistacijini kremi.

Iz Kopra pa v Portorož, kjer so nam v Café Centralu pojasnili, da je to poletje »pravi hit veganski sladoled z okusom pistacije, zalo priljubljen pa je tudi dubajski okus. Še vedno pa gostje prisegajo na klasične okuse kot so vanilija, jagoda, čokolada in stracciatella. Teh okusov tudi največ prodamo.«

V omenjenem lokalu, je še pojasnila Ylenia Loredan, to poletje pripravljajo 16 sladolednih okusov, med njimi so te novosti: makron, ceremino (ki povezuje karamelo in arašid) ter cheesecake z malinovim prelivom in speculaas drobljencem.

...

Limona z meto ali baziliko

In kako je s sladoledi na Gorenjskem? Ko smo v vročinskem valu poizvedovali o okusih, ki so v vrhu priljubljenosti, je Niki Mesec, vodja škofjeloške Slaščičarne Mesec, pojasnil, da je v veliki vročini več povpraševanja po sadnih sladoledih: »V mislih imam grški jogurt s pasijonko, limono z dodatki ali mete ali bazilike.« In mlečni? »Od mlečnih okusov pa seveda pistacija v vseh možnih oblikah. V ospredju so tudi sorbeti, ki so vsi veganski, in še dubajska čokolada, ki letošnji sladoledni hit,« poda Niki Mesec odgovor, ki smo ga kar malo pričakovali.

Kaj pa unikatni okusi? »Letos smo za naš okus izbrali temno čokolado z malino, ki je splezala po lestvici priljubljenosti neverjetno visoko in štrudelj, ki je obujen okus in vedno tudi malo nostalgičen in seveda mango,« še nekaj sladolednih odtenkov oriše vodja male škofjeloške slaščičarne, pred katero se tudi to poletje dostikrat vije dolga vrsta mladih in starih ljubiteljev sladoleda.

