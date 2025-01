Kakšne so razlike med navadnimi radiatorji, konvektorji in IR-paneli

Vas je v letošnji zimi že dodobra prezeblo in razmišljate, kako izboljšati ogrevanje doma, pa ne veste niti, kje bi se lotili? Tu je pregled treh načinov ogrevanja prostorov, ki so najpogosteje izbrani – klasični radiatorji, konvektorji in IR-paneli.