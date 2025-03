Kako vzgojiti zelenjavo v visokih gredah

Vrtnine, ki jih posadimo v visoko gredo, imajo na voljo omejene vire hranil, zato je dobra priprava zemlje še toliko pomembnejša. Najprej moramo poskrbeti, da vsebuje dovolj organske snovi. Z njo namreč zagotovimo zračnost in odcednost, saj organska snov povečuje pore med talnimi delci. Poleg tega delci delujejo tudi kot zalogovnik vode in hranilnih snovi. Ker se ne izperejo tako hitro, so hranila dlje do­stopna rastlinam. Torej so tla, ki so bogata z organsko snovjo, zračna in rahla. Ravno to pa je razlog, da nam zemlje v visokih gredah ni treba prekopavati, ampak jo spomladi le prerahljamo. V visoki gredi tako kot na vrtu pa poteka razgradnja organske snovi, zaradi česar se zemlja poseda. Zato jo moramo pred novo vrtnarsko sezono dodati. Pri izbiri zemlje, ki jo bomo uporabili v visoki gredi, pa bodimo še posebej pozorni – če je slabe kakovosti, lahko vsebuje škod­ljivce in si z njo nevede nakopljemo nepotrebne težave.

