Kako skuhati puding, da ga ni potrebno mešati ves čas: trik starih mam, ki nikoli ničesar ne prismodijo

Puding je ena izmed tistih preprostih, a priljubljenih sladic, ki jih z veseljem pripravljamo tako otrokom kot odraslim. A vsak, ki ga je kdaj kuhal, ve, da klasičen recept zahteva stalno mešanje, ki se, če pri tem nismo dovolj vestni, lahko hitro spremeni v prismojeno maso grudic. Na srečo imajo stare mame preizkušen trik, s katerim bo puding popolno gladek in kremast, brez nenehnega mešanja. Kako jim uspe?

Stare mame vedo, da se skrivnost skriva v nekaj preprostih korakih:

1. Mleko segrejemo skoraj do vrelega

Količino mleka, zapisanega na hrbtni strani embalaže pudinga v prahu, vlijemo v kozico in na srednjem ognju segrevamo skoraj do vretja. Kozico z mlekom nato odstavimo.

2. Puding v prahu najprej raztopimo v hladnem mleku

Med tem puding v prahu raztopimo v hladnem mleku, saj se le tako zagotovi, da se prah enakomerno porazdeli in ne strdi v grudice.

3. Počasi vlivamo mešanico v segreto mleko

Tukaj pride do izraza trik starih mam: namesto nenehnega mešanja na visoki temperaturi, mešanico zlijemo v vroče mleko in dobro premešamo. Tako se puding zgosti postopoma in enakomerno.

4. Ko se puding zgosti, posodo pokrijemo

Zadnji trik, ki ga uporabljajo stare mame: ko se puding zgosti, ga ne mešamo naprej, temveč posodo preprosto odstavimo s štedilnika in pokrijemo s pokrovko. Toplota bo poskrbela, da se bo puding dokončno zgostil, ne da bi se prismodil ali ustvaril grudice.

Bonus nasvet: kako preprečiti nastanek kožice na pudingu?

Ko puding odstavimo, se na vrhu pogosto naredi tanka plast kožice, ki jo nekateri obožujejo, drugi pa ne marajo. Če jo želimo preprečiti, površino vročega pudinga takoj pokrijemo s prozorno folijo za živila, tako da se dotika pudinga. Na ta način preprečimo izhlapevanje in nastanek skorjice.

