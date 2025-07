Kako skuhamo stročji fižol, da se ne razkuha (in zbirka odličnih receptov)

Kadar se mi zdi, da sem o hrani že napisala vse, kar vem, in še malo več, me razveselijo in presenetijo dejstva, da bi koga zanimalo nekaj tako preprostega, kot je: kako skuhati stročji fižol, da se ne razkuha. Vprašanje je bilo točno takšno: ali mi lahko, prosim, razložite, kako se skuha stročji fižol. Res ne vem, kako naj se ga lotim. Iz tega vprašanja bom naredila veliko filozofsko razpravo, podkrepljeno z dejstvi in nasveti. V resnici pa s stročjim fižolom ne moreš zgrešiti, razen če ga povsem razkuhaš, to je edina možna napaka, ki se lahko zgodi. Opereš ga, porežeš vršičke in ostanke peclja, morda še narežeš na kose, če so stroki predolgi, in to je vsa umetnost.

Kuhanje v loncu na pritisk in v navadnem loncu

Jaz ga skuham v loncu na pritisk. Dam le dva prsta vode, to je minimum, kar lonec potrebuje, da naredi paro in dvigne ventilček, in ko se to zgodi, takoj ugasnem štedilnik. Mislim, da bi moralo biti dovolj nekje tri minute oziroma deset minut v navadnem loncu. V tem primeru naj bo vode toliko, da ga skoraj pokriva. Fižol pred kuhanjem posipam s šetrajem in čisto malo solim. Tako ostane čvrst in lepe barve.

Kombinacije jedi

Potem ga uporabim v neki komplicirani jedi ali pa kar pojem. Tudi ta možnost ni tako slaba. Na dobro odcejen, vroč fižol dam oljčno olje ali maslo, izjemen je s kislo smetano, star recept iz družinske kuhinje pa je kombinacija krompirja, ki ga v kosih skuham posebej, stročjega fižola in popraženih drobtin. S skledo takšnega fižola smo nekoč postregli obiskom, ki so prišli iz Rima, ker nekako ni bilo pri roki nič drugega. Bili so navdušeni. Pri tem zelo preprostem receptu je pomembno le, da izberemo pravo vrsto stročjega fižola, ki je širok, ploščat in maslenega okusa. Italijani ga imajo radi, kar sem ugotovila mnogo pozneje, ko sem dobila knjigo klasične italijanske kuhinje. Običajno ga pripravljajo s paradižnikovo omako in ponudijo s polento. Poleg bazilike, ki je vedno s paradižnikom, dodajo še lističe žajblja. Fižol skuhajo v slanem kropu, stresejo v omako, začinijo in še malo pokuhajo. Preizkusila sem tudi skrajšano varianto in kuhala (bolj dušila) fižol kar v kozici skupaj s paradižnikom.

Fižol z ozkimi, okroglimi stroki je prav tako bolj primeren za zelenjavne mineštre, za solato ali pa celo za rižoto, ker se zlepa ne razkuha. Pripravljanje stročjega fižola res ni zahtevno.

Kako ocenimo, ali je stročji fižol še svež?

Fižol v stročju, stročji fižol ali tudi zelen fižol je najboljši svež, kot vsaka zelenjava, vendar ni preveč občutljiv. Nekaj dni ga mirno hranimo v hladilniku, ne da bi izgubil večino svojih dobrih lastnosti, zato ga imamo lahko na zalogi če smo kupili svežega, se razume. To prepoznamo tako, da strok prelomimo če poči, so ga nabrali pred kratkim. Prelomljen strok tudi pokaže, ali ima nitke. Nitkast je pravzaprav neužiten, za silo ga lahko uporabimo le tako, da ga drobno narežemo v kakšno juho, ki jo potem zmešamo in precedimo.

Recepti