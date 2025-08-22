Kako pripraviti marmelado z manj sladkorja, a da je še vedno lepo gosta?

Nič ne premaga jutra, ko na topel kruh ali pravkar spečeno palačinko namažemo žlico domače marmelade. A če pogledamo klasične recepte, hitro ugotovimo, da je v njih sladkorja skoraj toliko kot sadja. In čeprav vsi vemo,da je sladkor tam z razlogom, si danes marsikdo želi nekoliko lažje, manj sladkane različice.

Zato smo se lotili raziskovanja: kako pripraviti marmelado, ki je še vedno lepo gosta in mazljiva, a vsebuje manj sladkorja? Možnosti je več – od naravnih zgoščevalcev, daljšega kuhanja, kombiniranja sadja, pa vse do uporabe chia semen. Vsaka metoda ima svoje prednosti in slabosti, zato smo zbrali preverjene nasvete, s katerimi bo (tudi manj sladka) marmelada vedno uspela.

1. Pektin – naravni zgoščevalec

Pektin je vlaknina, ki jo najdemo v lupini in pečkah sadja. Jabolka, kutine in citrusi ga vsebujejo ogromno, zato bi bilo škoda, da ga ne bi izkoristili. V praksi to pomeni, da sadje, ki vsebuje manj pektina (kot so jagode, maline in borovnice) zmešamo s sadjem, ki ga vsebuje več. Prednost takšnega kuhanja marmelade je hitrejše kuhanje, lepša barva in svež okus.

Tukaj je na primer nekaj kombinacij, ob katerih so se nam pocedile sline: jagoda + jabolko, malina + kutina, borovnica + pomaranča.

2. Dolgotrajno kuhanje – klasika iz babičine kuhinje

Če marmelado kuhamo dlje časa na nizki temperaturi, tekočina počasi izpari in sadje se naravno zgosti. Takšen pristop je najbolj primeren za kuhanje marelične, breskove ali slivove marmelade, všeč pa nam je zato, ker tako dobimo marmelado brez posebnih dodatkov in z manj sladkorja.

...

3. Agar-agar ali želatina – instant rešitev

Naravni zgoščevalci, kot je agar-agar (rastlinski nadomestek želatine), lahko hitro rešijo redko marmelado. Agar-agar dodamo vročemu sadju, ob ohlajanju pa se bo zgostil. Najbolj primeren je za kuhanje jagodičevja ali zelenjavnih marmelad (npr. iz buče ali paradižnika), super pa je tudi zato, ker je priprava marmelad z njegovo uporabo hitra.

4. Marmelada brez sladkorja – s sadnim sokom ali suhim sadjem

Sladkor lahko delno nadomestimo z jabolčnim sokom, datlji ali rozinami. Tako pripravljena marmelada je naravno sladka, a brez rafiniranega sladkorja, najbolje pa se obnese v kombinaciji z jabolki, hruškami ali bučo. Vendar pozor: ko marmelado pripravljamo na tak način, moramo vedeti, da je njen rok trajanja precej krajši, prav tako pa jo je potrebno hraniti v hladilniku.

...

5. Chia semena – moderna bližnjica

Za ultra hitro marmelado sadje spasiramo, dodamo limonov sok in 2–3 žlice chia semen. Potem jo le pustimo v hladilniku nekaj ur. Takšen pristop najbolj ustreza pripravi marmelade iz malin, jagod, borovnic ali marelic, njegova slabost pa je, da je rok trajanja zelo kratek, saj bo v hladilniku zdržala največ 5 dni.