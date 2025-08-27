Kako pravilno skuhamo riž

Kako pravilno skuhati riž? Verjetno ima vsak, ki to sestavino vsaj približno obožuje in jo v domači kuhinji tudi redno pripravlja, v rokavu svoj nasvet za pripravo. Mi smo se tokrat zagledali v basmati riž, ki je čudovita priloga k raznovrstnim karijem. Njim se bomo posvetili v eni od prihodnjih rubrik, saj smo zbrali že kar precej idej za pripravo aromatičnih karijev, danes pa se osredotočimo na basmati riž.

Ta se od drugih vrst razlikuje po daljšem in tankem zrnu. Če ga pravilno skuhamo, bo lahkoten in puhast. Rastlina raste predvsem v Indiji, Nepalu in Pakistanu.

Nekateri recepti omenjajo, da je treba basmati riž najprej za vsaj 10 minut namočiti v hladni vodi, da bi sestavina ohranila čim več arome. Večina receptur v vodo, v kateri se kuha riž, doda začimbe, denimo kardamom, cimetovo palčko, janeževe zvezde, tudi lovorov list in klinčke.

Tako ga pripravi Ramsay

Gordon Ramsay v videoreceptu, ki ima na spletu kar sedem milijonov ogledov, uporabi 400 gramov riža. Vsuje ga v cedilo in dobro splakne pod curkom hladne vode. Opranega strese v lonec in zraven doda nekaj zrn kardamoma, dve janeževi zvezdi ter tudi sol in poper. Pri tem še ta opomba: če vam okus zvezdnatega janeža ni blizu, z njim raje ne pretiravajte ali pa ga preprosto spustite.

Tako pripravljen riž karizmatični škotski kuhar nato zalije z enim in pol delom vode, kar pomeni, da doda 600 mililitrov hladne vode. Količina je odvisna od tega, kakšen riž imamo, saj nekatere vrste popijejo več tekočine in zahtevajo do 800 mililitrov vode. Pristavi na močan ogenj, lonec pokrije in zavre, nato pa zmanjša ogenj in pusti, da narahlo vre od 5 do 8 minut. »Ne dviguj pokrova!« še zabiča Ramsay, pri čemer poudari, da je skrivnost kuhanja riža prav v tem, da se hkrati kuha in sopari. Med kuhanjem popije vso vodo, hkrati pa naraste na dvojno količino in postane lepo puhast. Ko je kuhan, samo še pobere ven začimbe, torej janeževe zvezde in zrna kardamoma, ter postreže.

Po navodilih Jamieja Oliverja

Še en slavni chef, Jamie Oliver, pa v kozico vsuje večjo skodelico riža (dobre 3 dl), zraven pa prilije dvakrat več (torej okoli 6 dl) hladne vode. Soli, kozico pokrije in zavre. Tudi on na močnem ognju zavre, nato zmanjša ogenj in pusti, da riž v pokriti kozici rahlo vre 8 ali 10 minut. Nato puhasti riž premeša z vilicami, razporedi na večji krožnik, da para izhlapi, in postreže.