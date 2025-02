Kako pravilno ocvremo krofe: namigi z naše kuharske delavnice

Se vam je že zgodilo, da ste zgnetli najlepše kvašeno testo, oblikovali popolne kroglice, a na koncu ostali praznih rok, saj se je pri cvrenju vse zalomilo? Na naši kuharski delavnici z Matejo Delakorda smo pozornost namenili tudi temu pomembnemu delu priprave pustnih dobrot – upoštevati moramo namreč kar nekaj pravil, da je naš trud okronan z lepim krofom, ki ga krasi debeli krancelj.

1. Krofi morajo biti ravno prav vzhajani

Kroglice morajo med vzhajanjem pod lahkotnim prtom ali rjuho praktično podvojiti volumen, v rokah pa se zdijo izjemno lahki. Vzhajajo nekje od 45 minut pa do ure in pol, odvisno, kako toplo je v prostoru. Če cvremo premalo vzhajane krofe, so ti bolj mastni, če pa so preveč vzhajani, težje obdržijo strukturo, lahko padejo skupaj, ko jih primemo, da bi jih prenesli v vroče olje, ocvrejo se z neenakomernim krancljem.

...

2. Pripomočki

Zagotovo bo šlo najlažje v cvrtniku. »Po mojih izkušnja temperaturo nastavimo na srednjo jakost, torej med 2 in 3 (na lestvici od 1 do 4),« je povedala Mateja. Ali je olje segreto, vam bo pokazal termostat.

Na kuharski delavnici smo se akcije lotili kar v dveh velikih električnih ponvah, ki jim pravimo tudi picapan. »Menim, da je to najboljši pripomoček, ko gre za pripravo krofov, saj enakomerno vzdržuje temperaturo in hkrati lahko ocvremo večjo količino teh puhastih žogic. Ko uporabimo t. i. fritezo, lahko v olje potopimo le nekaj krofov hkrati, tako da so tisti, ki pridejo na vrsto na koncu, pogosto že preveč vzhajani.«

...

Električno ponev prav tako vključimo na srednjo jakost, to je številka 3 na lestvici od 1 do 5. Kako pa vemo, kdaj je olje segreto? Prvi pokazatelj je, ko se lučka na termostatu izklopi. A ker so električne naprave lahko tudi muhaste, Mateja priporoča, da preverite še s kuhalnico – ročaj potopite v olje in okoli njega se morajo narediti nežni mehurčki. Še bolje pa bo, da preprosto uporabite termometer in izmerite okoli 165 stopinj.

Picapan ima še eno prednost – v prostoru preprosto ne pusti toliko vonja po cvrtju. Ne vemo, zakaj, a vsi smo to opazili. Minus tega pripomočka pa je, da sorazmerno z velikostjo naprave porabimo tudi do liter olja več. Žal tukaj ne moremo varčevati, saj mora krof plavati, sicer se zažge.

Seveda se izurjene gospodinje lotijo priprave tudi kar na štedilniku, je pa v tem primeru, sploh če nimamo izkušenj, res koristno uporabiti termometer.

...

...

3. Tehnika

Pomembno je tudi, kako krofe potopimo v olje. Nežno jih primemo in odložimo v olje – v smeri stran od sebe. Tisti del, ki je bil pod prtom zgoraj, mora biti zdaj v olju. Posodo takoj pokrijemo in cvremo nekje tri minute. Nato posodo odkrijemo, krofe obrnemo in jih odkrite cvremo še tri minute. Čas seveda prilagodimo tudi na velikost krofa.

Najbolj priporočljivo je, da najprej ocvremo en krof. Tako preverimo, da je dovolj ocvrt tudi na sredini. Da se ne bo zgodilo, da boste ocvrli že vse, med pokušino pa ugotovili, da je vse skupaj pravzaprav surovo.

...

...

...