Kako podaljšati svežino jagod, da ne splesnijo že naslednji dan

Ker so jagode izredno občutljive – vsebujejo veliko vlage, nimajo zaščitne lupine in so idealno okolje za razvoj mikroorganizmov.

Na srečo obstaja kar nekaj preverjenih trikov, s katerimi lahko bistveno podaljšamo njihovo svežino – ne za nekaj ur, temveč za več dni. In že z nekaj preprostimi koraki lahko poskrbimo, da bodo ostale čvrste, okusne in varne za uživanje.

1. Kupujmo premišljeno

Vse se začne že pri nakupu. Kupujmo jagode, ki so svetleče, čvrste in brez temnih lis. Embalažo rahlo obrnimo – če se sadeži držijo dna posodice, so verjetno že nekoliko mokri ali nagniti. Tudi prevelika količina kondenzacije v škatli pomeni, da so jagode že začele propadati.

2. Jagod ne umivajmo takoj

Največja napaka, ki jo lahko naredimo, je, da jagode operemo takoj, ko jih prinesemo domov. Vlaga je namreč njihov sovražnik številka ena. Če jih ne bomo pojedli isti dan, jih pustimo neoprane – in jih speremo šele tik pred zaužitjem.

3. Trik s kisovo kopeljo

Če želimo jagode razkužiti in zaščititi pred plesnijo, jih lahko hitro namočimo v kisovo kopel: zmešajmo 3 dele vode in 1 del belega kisa, jagode v raztopini pustimo 30 sekund, nato jih temeljito speremo s hladno vodo. Kis ubije bakterije in glivice, ki povzročajo plesen, ne vpliva pa na okus sadežev.

4. Moramo jih osušiti

Po kopeli moramo jagode dobro osušiti. Položimo jih na čisto kuhinjsko krpo ali papirnate brisače in jih nežno popivnajmo. Lahko uporabimo tudi pihanje z mrzlim zrakom (npr. fen na hladni nastavitvi) – bolj kot bodo suhe, dlje bodo zdržale.

5. Pametno shranjevanje v hladilniku

Jagode shranimo v široko posodo, obloženo s papirnato brisačo, ki vpija vlago. Če imamo veliko jagod, jih razporedimo v plasteh in mednje dodamo brisačke. Posodo lahko rahlo pokrijemo (npr. s pokrovom, ki ni čisto tesen), da omogočimo kroženje zraka. V takem okolju bodo jagode zdržale tudi do 5 dni.

6. Zamrzovanje za dolgoročno shranjevanje

Če imamo večjo količino jagod, jih lahko brez skrbi zamrznemo. Operemo, osušimo, odstranimo peclje in razporedimo na pekač. Zamrznjene preložimo v vrečke ali posode za zamrzovanje. Tako pripravljene ostanejo uporabne tudi do enega leta ter so popolne za smutije, omake in peko.

Jagode imamo? Gremo kuhat!

Ko nam uspe ohraniti jagode sveže, je čas za ustvarjanje v kuhinji. Spodaj delimo tri preizkušene in zelo priljubljene recepte, ki smo jih v preteklosti že delili na našem portalu.

1. Domača jagodna torta

Tole je klasična poslastica z rahlim biskvitom, kremo iz sira maskarpone in svežimi jagodami. Zagotovo bo vaš večni zaveznik za rojstne dneve, obiske ali kar tako.

...

2. Limonov zabaione z jagodami

Če še ne poznate te italijanske sladice v kozarcu z limonovo aromo, mariniranimi jagodami in čudovito lahkotnostjo, je zdaj pravi čas, da jo poskusite.

...

3. Jagodni kozarčki

Ti jagodni kozarčki iz plasti piškotov, maskarponejeve kreme in svežih jagod so hitro pripravljeni, čudovitega videza in vedno hit uspeh. Jih boste poskusili?