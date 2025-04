Kako omake in mineštre shranimo za več mesecev, če nimamo dovolj velike skrinje, da bi jih zamrznili

Čeprav se vlaganja v večini primerov lotimo takrat, ko na veliko pripravljamo marmelado ali okisano zelenjavo, lahko tudi kuhane jedi, kot so paradižnikove omake, zelenjavne in mesne enolončnice, varno vložimo in shranimo na sobni temperaturi za več mesecev. Potrebujemo le nekaj steklenih kozarcev s pokrovi, velik lonec in nekaj osnovnih pravil.

Zakaj se odločimo za vlaganje?

Prihranimo prostor – ni potrebe po zamrzovalniku.

Ne potrebujemo elektrike – shramba ostane varna tudi ob izpadu elektrike.

Enostaven dostop – le odpremo kozarec in jed pogrejemo.

Manj zavržene hrane – ostanke lahko hitro in varno konzerviramo.

Postopek: kako vložimo kuhane omake in mineštre

1. Izberemo primerne jedi

Za vlaganje so najbolj primerne:

paradižnikove in zelenjavne omake;

golaž, pasulj, fižolove mineštre;

zelenjavne enolončnice brez testenin ali riža (ker se pri vlaganju zmehčajo).

Izogibamo se vlaganju jedi z mlekom, smetano ali testeninami, saj te sestavine krajšajo obstojnost in se lahko pokvarijo.

2. Pripravimo kozarce

Uporabimo čiste steklene kozarce s pokrovi, ki dobro tesnijo.

Kozarce in pokrove pred uporabo dobro operemo in prekuhamo (vsaj 10 minut v vreli vodi) ali steriliziramo v pečici pri 100–120 stopinjah.

3. Vročina je ključ

Ko jed vlivamo v kozarce, mora biti vrela.

Kozarce napolnimo skoraj do roba, pri čemer pustimo približno 1 cm prostora.

Takoj jih zapremo s pokrovčkom in za 5–10 minut obrnemo na glavo – tako ustvarimo vakuum.

4. Dodatna pasterizacija za daljšo obstojnost

Kozarce postavimo v velik lonec z vodo (ta naj sega približno 2 cm pod pokrovčke) in jih kuhamo 30–40 minut na srednji temperaturi. Nato jih ohladimo in shranimo v hladen, temen prostor.

Pomembne točke za varno vlaganje

Sterilnost je ključna. Vsak kozarec mora biti brezhibno čist.

Jed naj bo dobro prekuhana. Vlagamo le kuhane jedi.

Ne vlagamo mlečnih jedi. Mleko in smetana krajšata obstojnost in povečata tveganje, da se jed pokvari.

Preverimo pokrovčke. Če po ohladitvi sredi pokrova ne zaslišimo klika, se vakuum ni ustvaril – takšne jedi porabimo prej in jih shranimo v hladilnik.

Nasvet za boljši pregled v shrambi

Če želimo tudi v prihodnje prihraniti nekaj časa, na vsak kozarec prilepimo nalepko z datumom priprave in imenom jedi. Tako bomo vedno vedeli, kaj imamo na zalogi in kdaj je bilo nekaj vloženo. V mislih pa moramo ohraniti podatek, da bo večina jedi obstojna vsaj 4 do 6 mesecev, nekatere celo dlje.

