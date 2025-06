Kako ohraniti sveže nabrana zelišča več kot en teden – brez zamrzovanja ali sušenja

Poleti se kuhinjski pult hitro spremeni v dišečo postajo: z leve bazilika, z desne drobnjak, zadaj meta, na sredini koper. Pa še šopek peteršilja s tržnice. Vse lepo in prav – dokler jih ne pozabimo dva dni v kozarcu vode in ne začnejo žalostno viseti čez rob. Zveni znano?

Če tudi vi radi nabirate, sejete in kupujete zelišča, potem veste, kako hitro se lahko njihova svežina prevesi v ovenelost. A brez skrbi – pripravili smo zbirko trikov, s katerimi bodo zelišča ostala sveža vsaj teden dni. In to brez zamrzovanja ali sušenja!

1. Voda + vrečka = mini rastlinjak v hladilniku

Ena najboljših metod za »mehka« zelišča, kot so peteršilj, koriander, koper in krebuljica, je klasičen trik z vodo in plastično vrečko.

Kako jih shraniti:

Zeliščem odrežemo dno stebel, kot bi rezali rože.

Postavimo jih v kozarec z 2–3 cm hladne vode.

Prekrijemo jih s plastično vrečko (oziroma silikonskim pokrovčkom), da ustvarimo vlažno mikroklimo.

Shranimo v hladilniku, v spodnjem predalu.

Tako ostanejo zelišča sveža 7–10 dni, vendar jim nikar ne pozabite vsake 2 do 3 dni menjati vode.

2. Suha metoda za »trda« zelišča

Zelišča, kot so rožmarin, žajbelj, timijan in origano, imajo debelejše liste in ne potrebujejo vode.

Kako jih shraniti:

Ovijemo jih v rahlo vlažno kuhinjsko brisačko.

Shranimo v neprodušni posodi ali vrečki z zadrgo.

Postavimo v predal za zelenjavo.

Rezultat? Sveža, dišeča zelišča še po desetih dneh – brez kapljice vode.

3. Trik z oljem: instant svežina za na žlico

Če vemo, da zelišč ne bomo porabili takoj, jih lahko spremenimo v začimbno olje, ki ohrani barvo, okus in aromo.

Kako jih shraniti:

Na drobno nasekljamo zelišča (npr. bazilika, timijan, origano).

Prelijemo jih z oljčnim oljem, da so v celoti pokrita.

Shranimo v kozarček s pokrovom v hladilniku.

Pomembno je, da uporabljamo čisto žlico in na ta način preprečimo razvoj bakterij. Tako shranjena zelišča je najbolje uporabiti v 10–14 dneh.

4. Hladni »spa tretma« za zelišča, ki so že malo utrujena

Če smo jih pozabili na pultu in so videti precej žalostno, jih lahko še vedno vrnemo k življenju.

Kako?

Zelišča potopimo za 30 minut v leden mrzlo vodo.

Odcedimo in posušimo z brisačko.

Nato jih shranimo po katerikoli zgornji metodi.

V 30 minutah bodo ponovno čvrsta in pripravljena za uporabo.

5. Kam s šopkom z vrta? V lonec, ne v smeti!

Če imamo doma preveč zelišč naenkrat, jih lahko začasno uporabimo kot: