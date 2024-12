Kako obdarovati smiselno in kaj storiti z neželenimi darili (VIDEO)

Sogovornici prazničnega podkasta Tina Markun in Chantal Severine van Mourik Guštin se strinjata: »Če nam darilo ne služi, ne imejmo slabe vesti in ga podarimo naprej,« nanizali pa sta še nekaj napotkov, kako obdarovati srčno in odgovorno.