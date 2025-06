Kako naredimo vodni kefir

Vsako leto, ko se začenjajo toplejši dnevi, se začne nekaj pijač prerivati v ospredje. In tako je tudi letos, ko se nam zdi, da se bo veliko govorilo o fermentiranih brezalkoholnih pijačah. A ne o kombuči, ki nastane s pomočjo posebne gobe in smo jo spoznali že v preteklih poletjih. Zdi se, da bodo tokratno poletje oči uprte v vodni kefir, zato smo poklicali v gorenjsko podjetje Ayatana, ki proizvaja fermentirane mehurčkaste pijače, njihov vodni kefir reset pa je lani prejel zlato medaljo na svetovnem ocenjevanju v Španiji.

»Vodni kefir nastane iz sladkane vodne osnove, fermentacijo pa izvajajo vodne granule, ki vsebujejo dobre bakterije in kvasovke. Osnova kombuče je kiselkasto-sladkega okusa in vsebuje značilne mehurčke. Vodni kefir ima nekoliko bolj sladek okus kot kombuča in je nežnejši,« pojasni Aleksandra Grilc Tomažin, ki z možem Anžetom v Lescah vodi podjetje Ayatana.

Še to je zanimivo, nadaljuje sogovornica: »Vodni kefir nastaja skozi dvostopenjski proces fermentacije, ki poteka na sobni temperaturi. V primarni fermentaciji se vodnim granulam doda sladkana voda, ki skupaj z vodnimi granulami sproži proces fermentacije in nastanek mlečnokislinskih bakterij ter kultur, ki so naravno prisotne v našem črevesju. Namesto sladkane vode lahko kot osnovo za fermentacijo uporabimo kokosovo vodo ali razredčen sadni sok.«

Odličen za koktajle

Potem je tu še sekundarna fermentacija – takrat »se tekočini, ki nastane pri primarni fermentaciji, dodajo razni okusi. To se pusti še nekaj časa na sobni temperaturi, ko sta okus in nivo fermentacije v najboljšem ravnovesju, se vodni kefir ohladi. Takrat je pripravljen za stekleničenje. Ker je nepasteriziran, nefiltriran in naraven, ga je treba hraniti na hladnem, do 8 stopinj Celzija.«

Če bi radi pripravljali koktajle, ki bi vsebovali vodni kefir, takole svetuje Grilc Tomažinova: »Vodni kefir je precej nežnega okusa, zato mu je treba v večini primerov pri mešanicah z močnejšimi žganimi pijačami, na primer džinom, dodati razne sirupe. Je pa to odvisno od okusa vodnega kefirja; če v sekundarni fermentaciji uporabimo bolj sadne okuse, se zraven dobro podajo rum in sadne žgane pijače, če pa v sekundarni fermentaciji uporabimo bolj zeliščne note, se zraven poda denimo džin. Če v sekundarni fermentaciji uporabimo začimbe, kot so kava, vanilja, karamela, cimet, je primerna kombinacija s pijačami, staranimi v sodu, kot sta viski in konjak.«

Domači vodni kefir

50 g zrn vodnega kefirja

40 g sladkorja

1,5 l vode

Priprava

V steklenem kozarcu raztopimo sladkor v vroči vodi in počakamo, da se ohladi. Ko je temperatura sladkane vode nekje med 20 in 25 stopinjami Celzija, stresemo vanjo kefirjeva zrna. Kozarec pokrijemo z gazo ali tetra plenico, ki jo zatesnimo z elastiko. Pustimo na sobni temperaturi, da se sproži proces fermentacije. To traja od 24 do 48 ur. Za boljšo obstojnost kefirjevih zrn lahko dodamo košček svežega ingverja ali nekaj zrn rozin.

