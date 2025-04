Kako naredimo palačinke brez mleka in jajc (in kaj je najbolje dodati v maso)

Če imate v družini člane, ki imajo prehranske omejitve in se izogibajo denimo mleku in jajcem, potem pač iščete recepte, ki ne zajemajo teh dveh sestavin. Tudi v naši družini je bilo pred desetletjem, ko so bili otroci še majhni, podobno. In tako smo začeli iskati alternative klasičnim receptom, med drugim smo po svoje preuredili tudi recept za palačinke.

To, kako lahko nadomestimo mleko, ni kaka posebna znanost: vzamemo kak rastlinski napitek, denimo ovseno ali kokosovo mleko. Da bodo palačinke bolj rahle, del tekočine nadomestimo z mineralno vodo. Glede na izkušnje je pri pripravi takšnih palačink fino, če masa pred peko počiva nekaj časa, saj se tako sestavine lepo povežejo.

Kaj pa jajca?

Naša rešitev je bila preprosta in poceni: namesto enega jajca smo v maso za palačinke na drobno naribali olupljeno jabolko. Ko pa jabolk ni bilo pri roki, smo v maso za palačinke dodali malenkost sode bikarbone in z mineralno vodo nadomestili malo večji del tekočine kot običajno.

Na to, da ima marsikdo težave z mlekom in jajci, je pred leti prijateljica, ki dela v zdravstvu, opozorila Darjo Langeršek – že ducat let ima prikolico, v kateri pripravlja različne jedi. »Na začetku sem malo razmišljala, potem pa sem se lotila priprave recepta za palačinke, ki ne bi zajele teh dveh sestavin,« pojasni Langerškova. Svoji prikolici, s katero potuje po različnih slovenskih sejmih in dogodkih, je nadela ime Pikine dobrote. Med dobrotami, ki smo jih opazili med nedavnim obiskom enega od gorenjskih sejmov, so se znašle tudi palačinke (in še vaflji) brez mleka in jajc. Hitro so postale pravi hit, pojasni sogovornica, ki s pomočjo moža Srečka in hčerke Klavdije zadnja leta v svoji mali prikolici pripravlja tudi brezglutenske palačinke.

In kaj je skrivnost mase za takšne palačinke? Vseh skrivnosti nam Darja Langeršek kajpada ne razkrije, poudari pa, da je osnova za maso domača ekološka moka. Še ena zanimivost je, da so takšne palačinke malenkost bolj debele in takšne, da zmerno lačnega jedca zelo lepo nasitijo.

Recept za palačinke brez mleka in jajc

V našem otroštvu, ko trgovinske police niso bile polne čokoladnih, lešnikovih, pistacijevih ali celo dubajskih namazov, so mame in babice palačinke postregle s tistim, kar je bilo pri roki. Največkrat je bila to domača marmelada, dostikrat pa zgolj polovička limone in kristalni sladkor. Tega si najprej razporedil na palačinko in ga nato pokapal s sveže stisnjenim limonovim sokom. In točno tako lahko dopolnimo tudi te čudovite omlete, pripravljene brez mleka in jajc.

Za 4–5 omlet.

120 g moke

2 dl rastlinskega napitka (riževega, mandljevega, kokosovega)

1 dl mineralne vode

polovica manjšega jabolka (ali četrtina večjega)

ščep soli

malo olja (za peko)

Priprava

Jabolko olupimo in naribamo na drobno. Dodamo ga k moki, prilijemo tekočino, vmešamo še sol. Naredimo gladko maso, ki naj počiva vsaj pol ure, preden začnemo peči palačinke. Te naj bodo malenkost debelejše od običajnih. Spečemo jih v dobro ogreti ponvi za peko palačink, na katero smo kanili slabo žličko olja.

