Kako ločimo žuželke od bezgovih cvetov? Preizkusili smo preprost način babic, ki res deluje

Babičin trik: brez vode, brez stresanja – le potrpežljivost

Trik je v resnici izredno preprost. Bezgove cvetove razporedimo na čisto kuhinjsko krpo in jih preprosto pustimo počivati približno eno uro. Žuželke, ki se skrivajo med drobnimi cvetki, se bodo v tem času same ločile od cvetov, saj bodo iskale senco in vlažno zemljo, skratka, bolj prijeten dom, kot je suha krpa na kuhinjskem pultu.

Zakaj babice obožujejo to metodo?

Če ste že kdaj preleteli kakšen recept za pripravo bezgovega sirupa, potem veste, da prav vsak veleva, da cvetov ne smemo spirati pod vodo, saj s tem odstranimo dragocen cvetni prah. Ta način odlično nadomesti spiranje, saj z njim ne poškodujemo cvetov, ne zahteva nobenega posebnega znanja ali pripomočkov, pa še povsem naravno je.

Če vas ta način ne prepriča (ali pa morda samo nimate dovolj časa in potrpljenja), lahko poskusite tudi:

Rahlo stresanje nad velikim krožnikom: cvetove obrnemo navzdol in jih rahlo stresamo, da žuželke popadajo ven.

Pihanje s sušilcem za lase (na hladno nastavitev): s hladnim zrakom lahko nežno odpihnemo drobne prebivalce.

Postavitev na sonce: nekaj minut na toplem soncu pogosto zadostuje, da se žuželke same umaknejo.

Uporaba cedila ali sita: nežno pretresanje nad cedilom pomaga odstraniti večje žuželke.

Kaj vse lahko pripravimo iz bezga?

Ko so cvetovi čisti, se začne prava kulinarična zabava! Z bezgom lahko aromatiziramo kis, pripravimo sladoled ali pa ga dodamo v biskvite za osvežilen okus pomladi. Sicer pa smo tudi na portalu Odprta kuhinja v preteklosti že pripravili veliko prispevkov, kjer lahko poiščete navdih za pripravo bezgovih dobrot:

Bezgov sirup – Recept Bineta Volčiča za nepogrešljiv spomladanski napitek najdete tukaj.

Ocvrti bezgovi cvetovi – Recept za hrustljavo poslastico, ki jo obožujejo tudi otroci, najdete tukaj.

Bezgova panakota – Recept za vse, ki prisegajo na sladice s pridihom elegance, najdete tukaj.

