Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?
Pri izbiri jedilnice ne gre le za iskanje popolne estetike. Gre za iskanje ravnotežja med lepoto, funkcionalnostjo in udobjem – predvsem pa za prostor, ki bo zares zaživel z vašim vsakdanom. Pri tem naj vas vodi vprašanje: kako želite živeti?
Premislite o svojih vsakodnevnih navadah, velikosti prostora, številu članov gospodinjstva in občutku, ki ga želite ustvariti. Dobra jedilnica ni nujno največja ali najbolj moderna, temveč tista, ki ustreza vašemu ritmu življenja.
