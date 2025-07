Kako iz prezrele bučke narediti nekaj, kar bomo dejansko z veseljem pojedli?

Vsi, ki smo že kdaj poskusili vzgojiti svoje bučke, poznamo trenutek, ko na vrtu med bujnim zelenjem zagledamo tisto, ki se je odločila podreti svetovni rekord v rasti. Še dan prej je bila nežna, majhna in ravno pravšnja za ponev, potem pa se je preko noči spremenila v zeleno baseball palico. Kaj zdaj?

Brez skrbi – prezrela bučka še ni za v kompost. Z malo domišljije in pravim pristopom jo lahko spremenimo v nekaj, kar bomo z veseljem dali na krožnik.

Kako prepoznamo, da je bučka prezrela?

Prezrele bučke običajno zrastejo precej večje od običajnih – pogosto so dolge več kot 30 cm in debelejše od zapestja. Imajo debelejšo, tršo in svetlečo kožico, v notranjosti pa skrivajo velika, trda semena in bolj vlaknast mesni del. Njihov okus je manj intenziven, pogosto bolj voden – včasih pa se pojavi tudi blaga grenkoba.

Čeprav so prezrele bučke varne za uživanje (razen če res izrazito grenkijo – v tem primeru jih raje zavržemo), niso več primerne za jedi, v katerih želimo poudariti nežno strukturo in sladkobo mlade zelenjave.

...

Kaj lahko naredimo iz prezrelih bučk?

Tu pridejo na vrsto jedi, v katerih ni važno, kako popolna je tekstura bučke, ampak končni okus. Bučke olupimo, odstranimo semena in uporabimo le užitni del mesa.

1. Bučkina kremna juha

Kuhajmo jo z malo česna, čebule in krompirja, nato pa vse skupaj zmiksajmo in obogatimo z žlico kisle smetane ali olivnega olja. Odlična osnova tudi za zamrzovanje!

2. Bučkin sladki kruh

Naribamo notranji del bučke (brez semen), dobro odcedimo in uporabimo v biskvitu ali kruhu z orehi, začimbami in rozinami. Bučka poskrbi za sočnost, okus pa je popolnoma sladek.

3. Rastlinski namaz

Bučke kuhamo z limoninim sokom, česnom in nekaj začimbami, nato zmiksamo v namaz, ki je super za na kruh ali kot dodatek k testeninam.

4. Lazanja z bučkinimi listi

Debelo kožico narežemo na tanke rezine in uporabimo kot nadomestek testenin. Z nekaj paradižnikove omake in sira dobimo poletno lazanjo, ki preseneti.

5. Bučkina omaka za testenine ali rižote

Dušimo jo z baziliko, česnom in olivnim oljem, nato pa jo pretlačimo v omako. Odlična za tiste dni, ko želimo nekaj hitrega in zelenjavnega.

6. Zelenjavni čips iz bučkine lupine

Zunanje dele narežemo na tanke rezine, pokapamo z oljem, začinimo in spečemo v pečici. Domači zelenjavni čips za grickanje brez slabe vesti.