Kako iz jogurta narediti hitri sirček, ki rešuje vse poletne prigrizke?

Točno to je labneh – kremasti sirček iz jogurta, ki ga lahko pripravimo kar doma, brez posebne opreme, brez kuhanja in brez kompliciranja. Je svilnat, rahlo kiselkast in tako vsestranski, da lahko postane osnova za skoraj vsak poletni prigrizek. Pa še fino se igra z okusi: danes z zelišči, jutri z limonino lupinico, za vikend pa s kapljico medu in svežimi breskvami. Pravi tihi junak hladilnika, ki reši kruh, zelenjavo, solato in tudi tiste »kaj naj sploh jem« trenutke.

Sestavine:

grški jogurt (ali čvrst navaden jogurt)

cedilo

gazo, bombažno krpo ali papirnato brisačko

ščepec soli

Priprava:

V skledo položimo cedilo, vanj pa čisto kuhinjsko gazo ali gosto tkanino. Vanjo zlijemo jogurt in ga rahlo posolimo. Pokrijemo s krožnikom in pustimo, da odteka: vsaj 6 ur za rahlo gost namaz oziroma 12–24 ur za pravi "sirček", ki ga lahko oblikujemo tudi v kroglice Ko dosežemo želeno teksturo, labneh prestavimo v zaprto posodo in hranimo v hladilniku (zdrži do en teden!).

...

Kako ga uporabimo?

Najboljše je, da se odlično znajde v skoraj vsaki vlogi. Kot namaz z olivnim oljem, svežim kruhom ali ploščatim kruhom, z zabeljeno solato, ko ga preprosto prelivamo čez sveže paradižnike, pečeno papriko ali stročjim fižolom, kot hladna priloga k pečeni zelenjavi ali mesu z žara ali pa kot osnova za pomako s korenjem, kumarami, krekerji ali nachosi.

Kako ga popestrimo?

Tukaj pa pridejo v poštev naše kulinarične domišljije! Labneh je kot bel list papirja, ki čaka, da ga pobarvamo po svojih željah:

S svežimi zelišči: drobnjak, bazilika, timijan, meta, koper...

Z začimbami: sumak, kumina, dimljena paprika, limonina lupinica...

Z olji in prelivi: olivno olje z infuzijo čilija, zeliščno olje, pesto, harissa...

Z oreščki in semeni: popražene pinjole, sezam, bučna semena, pistacije...

Če pa si želimo sladko verzijo (ja, tudi to je mogoče!), lahko dodamo med, cimet, vaniljo in sveže sadje

ali pa ga uporabimo kot kremo za palačinke in tortice – labneh je izjemno stabilen in bogat

Oblikujemo ga lahko tudi v kroglice

Če ga pustimo na cedilu 24 ur ali več, ga lahko s pomočjo žličke oblikujemo v manjše kroglice, povaljamo v zeliščih ali začimbah in vložimo v olivno olje. Tak labneh v olju postane popoln prigrizek za vsak piknik ali darilo za prijatelje.