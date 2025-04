Kako do popolno kuhanih jajc in naravno obarvanih pirhov: namigi z naše velikonočne delavnice

Če kdaj, se nam v velikonočnem času prebudi brezmejna domišljija in želja po ustvarjanju. Ne gre brez peke potic, prazničnega kruha in šunke v testu, že nekaj dni prej pa je vse pripravljeno tudi za barvanje velikonočnih jajc. Lotili smo se jih tudi na ustvarjalnici z našo spletno urednico Matejo Delakorda, ki se je vseh dobrot lotila kar s pomočjo airfryerja. Tudi kuhanja jajc. Dokazali smo, da ta pripomoček ni le za v prikolico na morju, temveč nam je v pomoč tudi ob najbolj prazničnih trenutkih.

...

Popolno kuhana jajca v airfryerju

Kuhanje jajc v airfryerju prinaša številne prednosti. Kroženje vročega zraka omogoča enakomerno kuhanje, kar zagotavlja, da te sestavine ne bomo preveč ali premalo skuhali, pa tudi lupina ne bo popokala. Poleg tega je ta način kuhanja hitrejši od tradicionalnega na štedilniku, saj ni treba čakati, da voda zavre. Airfryer pa je tudi energijsko učinkovitejši, kajti porabi manj energije kot večina pečic in štedilnikov.

Osnovni koraki za kuhanje jajc v airfryerju so zelo enostavni. Ker bomo jajca uporabili za barvanje pirhov, je pomembno, da vsakega najprej dobro očistimo s krpo, namočeno v vodo in alkoholni kis. Tako se lahko znebimo tudi morebitnih žigov na lupini in pomagamo, da bodo barvila enakomerno prijela.

Nato jajca preprosto položimo v košaro airfryerja (mi smo jih zložili kar 20), pri čemer pazimo, da je v njej še dovolj prostora, da bo zrak lahko enakomerno krožil in enakomerno skuhal jajca.

Ko so jajca v košari, posodo potisnemo v napravo, nastavimo čas kuhanja, temperaturo in jakost zraka. Mi smo za trdo kuhana jajca nastavili 15 minut, pri 140 stopinjah in z visoko hitrostjo zraka. Bila so sobne temperature. Če bi jih vzeli iz hladilnika, bi jih kuhali kakšno minuto dlje.

Po končanem kuhanju jajca previdno odstranimo iz airfryerja (pomagamo si s prijemalko ali krpo, saj so zelo vroča) in jih takoj odložimo v posodo s hladno vodo in ledom, da ustavimo proces kuhanja. To tudi olajša lupljenje jajc, saj se lupina lažje loči od beljaka.

...

...

...

Naravna barvila

Še preden jajca skuhamo, pa si moramo pripraviti barvila. Mi smo se odločili za klasiko s čebulnimi olupki in kurkumo, za drugi odtenek pa smo izbrali rdeče zelje. V velik lonec smo dali olupke kakšnih 2 kg čebule, dve žlici kurkume, dolili vodo in vse skupaj zavreli. Čez kakšnih 5 minut smo ogenj ugasnili, posodo pokrili in pustili, da se barvilo popolnoma ohladi.

...

V drugi lonec smo narezali manjšo glavo rdečega zelja, dodali 2 žlici kisa, prekrili z vodo in zavreli. Kuhali smo še kakšnih 5 do 10 minut, nato pa ogenj ugasnili, posodo pokrili in počakali, da se barvilo popolnoma ohladi.

Namig: najlažje je, da se barvil lotimo večer pred ustvarjanjem. Spodaj pa vam priporočamo še druge ideje, ki pričarajo različne odtenke.

Vzorčki

Ko želimo vzorce, na jajca običajno pričvrstimo deteljice in cvetlice, ki med barvanjem pustijo vzorec na lupini, mi pa smo se poigrali z na drobno narezanim olupkom čebule in papirja. To je letos ena najbolj priljubljenih tehnik, ki smo jo predstavili TUKAJ.

Dovolj dobro pa ta tehnika deluje tudi v mrzlih barvilih, saj so vzorci ostro narezanih listkov še vedno razvidni.

Kako se torej lotimo? Suhe olupke vržemo v sekljalnik, papir pa je bolje, da narežemo na roke. Nato vse skupaj stresemo na krožnik in v to povaljamo mokra jajca. Ta tesno ovijemo v narezane najlonske nogavice in zavežemo z elastiko.

Tako pripravljena jajca odložimo v kozarce in prelijemo z ohlajenim barvilom. Počakamo kakšni dve uri (čebulno barvilo deluje tudi že po 30 minutah), jajca slečemo in osušimo. Če želimo, da se svetijo, jih premažemo s čisto malo olja.

...

...

...

...

...

...

...

